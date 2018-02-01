Польский сенат одобрил противоречивый закон о холокосте

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В находящемся в Польше бывшем концлагере Освенцим сейчас музей холокоста

Верхняя палата польского парламента одобрила закон, запрещающий обвинять поляков в пособничестве холокосту. Критики закона называют его попыткой переписать историю.

Закон также запрещает называть развернутые на территории Польши нацистские лагеря смерти "польскими". За это предусмотрен штраф или лишение свободы на три года.

Как сообщает агентство Франс-пресс, закон был одобрен нижней палатой польского парламента (сеймом) 57 голосами против 23 при двух воздержавшихся. Чтобы войти в силу, он должен быть подписан президентом.

Этот закон уже вызвал недовольство Израиля, обвинившего в минувшие выходные Польшу в попытке переписать историю.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Биньямин Нетаньяху высказался категорически против польского закона о холокосте

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Польшу отказаться от его принятия.

"Я категорически возражаю против него. Нельзя переписать историю, факт холокоста нельзя отрицать", - сказал Нетаньяху в своем официальном заявлении.

Президент Польши Анджей Дуда ответил на это в своем телеинтервью, сказав, что Польша не будет пересматривать свое решение и что у страны есть право "защитить историческую правду".

В среду представитель Госдепартамента США также обратилась к польскому правительству с запросом пересмотреть этот законопроект, заявив, что США озабочены тем, что он может подорвать свободу слова в стране и осложнить дипломатические отношения между двумя странами.

Польша давно пыталась опротестовать выражение "польские лагеря смерти", будто бы подразумевавшее ответственность поляков и польских властей за нацистские концлагеря.

Речь идет о концлагерях на польской территории, таких как Освенцим, которые были построены нацистами после оккупации Польши в 1939 году.

В годы войны были убиты миллионы поляков, включая 3 млн польских евреев, погибших в результате холокоста.

Польские власти заявляют, что закон не подразумевает ограничений на научные изыскания или обсуждение холокоста, но защищает реноме страны за рубежом.

Автор законопроекта, замминистра юстиции Польши Патрик Яки, заявил, что реакция Израиля является "доказательством того, насколько такой закон нужен".

Однако представитель польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Богдан Клич заявил, что у этот закон предусматривает слишком широкое применение и может ограничить свободу обсуждения исторических событий.

"Это обсуждение идет в любой стране, в том числе и в Польше. Особенно это касается недавней истории нацистской оккупации. Такое обсуждение должно проходить свободно и без каких-либо препятствий. Они не может проходить под наблюдением прокурора", - заявил польский политик.