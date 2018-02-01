"Рашагейт": республиканцев обвиняют в правке секретного документа о слежке ФБР

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Демократы вслед за ФБР раскритиковали намерение республиканцев обнародовать служебный документ, который предположительно содержит свидетельства предвзятости спецслужб по отношению к президенту США Дональду Трампу.

Лидер демократов в Комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф обвинил республиканцев в том, что они собираются опубликовать правленную ими версию служебного документа, касающегося слежки, которую вели сотрудники ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.

Первыми озабоченность по поводу содержания документа высказали сами представители ФБР, пожаловавшись на "отсутствие важных фактов, которые фундаментально влияют на правдивость этой служебной записки".

Демократы считают, что четырехстраничный документ призван дискредитировать возглавляемое ФБР расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году и связей команды Трампа с Москвой.

Представитель администрации президента сказал, что документ все же будет опубликован в четверг, несмотря на возражения демократов и ФБР. Публикация документа может обострить и без того непростые отношения Белого дома с ФБР.

Что это за документ?

Речь идет о докладной записке, которую подготовили для председателя комитета конгресса США по разведке Девина Нунеса.

Документ основан на засекреченной информации о приемах слежки ФБР, которые, как говорят читавшие документ республиканцы, были неправомерно применены спецслужбами с целью создать препятствия кампании, а потом и президентству Трампа.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате конгресса Чарльз Шумер призвали сместить Нунеса с поста главы Комитета по разведке.

Нунес отмел обвинения демократов, сказав, что в документ были внесены лишь "незначительные правки".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Республиканец Девин Нунес возглавляет комитет по разведке

В документе, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, утверждается, что в марте ФБР и министерство юстиции ввели в заблуждение суд по надзору за иностранными разведками (FISC), чтобы добиться разрешения продлить прослушивание члена предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа.

По некоторым данным, представляя суду доводы, ФБР и минюст основывались на неком "русском досье", которое в свою очередь было собрано бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом на средства, частично выделенные предвыборным штабом Хилари Клинтон.

В докладной записке, однако, как пишет Рейтер, не указано, что ФБР и минюст предоставили суду и другую информацию, которая была подтверждена американскими спецслужбами.

Американские разведслужбы считают, что Москва тайно помогала предвыборной кампании кандидаты в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Сам 45-й американский президент отвергает любые обвинения, а расследование Мюллера о связях его штаба с Россией называет "охотой на ведьм". Москва также отрицает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Действительно ли этот документ компрометирует расследование Мюллера?

Адам Шифф высказал предположение, что Белый дом воспользуется этой запиской, чтобы уволить спецпрокурора Мюллера или его заместителя Рода Розенстина.

"Речь идет не о фактах. Нунес хочет обнародовать информацию, которая представит ФБР в плохом свете, а также подорвет репутацию ФБР, минюста и в конечном счете Боба Мюллера".

Нунес парирует тем, что ФБР использовало "непроверенную информацию в суде, чтобы начать расследование контрразведки во время предвыборной кампании".

"Как только правда выйдет наружу, мы начнем предпринимать шаги с тем, чтобы наши разведслужбы и суды никогда впредь не использовались в неправомерных целях", - добавил он.