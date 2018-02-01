Навальному грозит новое дело из-за призывов к бойкоту выборов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навального не допустили до участия в президентской кампании из-за судимости по делу "Кировлеса"

Мосгоризбирком назвал распространяемые сторонниками Алексея Навального материалы с призывом бойкотировать президентские выборы незаконной предвыборной агитацией. Чиновники намерены обратиться в Следственный комитет "на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления".

При этом не уточняется, признаки какого именно преступления избирком усмотрел в действиях Навального и его сторонников.

Как заявил член избирательной комиссии Дмитрий Реут, готовится обращение в правоохранительные органы "для изъятия этих материалов, пресечения незаконной агитационной деятельности и привлечения виновных к ответственности".

Комиссия также планирует обратиться в прокуратуру, которая имеет право "инициировать процедуру ограничения доступа к этой информации", добавил Реут.

Алексей Навальный, которого не допустили до участия в президентской кампании из-за наличия судимости, призывает своих сторонников не участвовать в выборах.

С критикой Навального выступила в четверг и глава ЦИК Элла Памфилова.

Она заявила, что агитация за неявку на выборы могла бы проводиться законно, если бы была выпущена легально зарегистрированным на выборах кандидатом.

"Это все должно быть сделано не так, как это делается, как делает наш великий, самый главный оппозиционер. Ничего лучшего, чем выпускать фальшивые листовки за моей подписью. Я считаю, что это низко и мелко", - сказала Памфилова.

Речь идет о листовке, стилизованной под официальный документ центризбиркома, начинающейся со слов "Уважаемые избиратели! Приглашаем вас 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина..." и распространяемой в ряде регионов России.

Накануне в защиту действий Навального выступило правозащитное движение "Голос".

"Эти листовки вообще не содержат призывов к голосованию, поскольку имеют прямо противоположную цель - их авторы в принципе призывают отказаться от участия в голосовании, не отдавая предпочтений какому-либо из кандидатов, участвующих в выборах", - говорится в заявлении организации.

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В декабре 2017 года ЦИК России отказал Навальному в выдвижении в президенты из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса".

28 января в нескольких городах России прошла "Забастовка избирателей", организованная Алексеем Навальным.

В ходе акций полиция задержала около 350 человек. Большинство задержанных были отпущены без составления протоколов. Сам Навальный был задержан вскоре после начала акции в Москве, его также отпустили под обязательство о явке.

В среду Симоновский районный суд Москвы отправил ведущих эфира интернет-канала "Навальный Live" Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова под административный арест, признав их виновными в призывах к участию в несогласованной акции.