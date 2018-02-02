Половина россиян хотела бы устроить детей в спецслужбы. Зачем?

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Спецслужбы резко улучшили свой имидж среди россиян в последние годы. На фото: ребенок во время дня открытых дверей в подразделении Росгвардии

Половина россиян хотела бы, чтобы их дети пошли работать в органы государственной безопасности. Число тех, кто стал положительно относиться к работе спецслужб, за последние семь лет выросла в полтора раза, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, в 1998-2011 годах с одобрением к органам госбезопасности относились 35% россиян, отрицательно - 34%. Однако затем имидж спецслужб резко улучшился: теперь о положительном отношении говорят 66% участников опроса. Тех, кто их работой недоволен, осталось только 12%.

Поквартирный опрос проводился 27-28 января в 53 регионах, в нем участвовали полторы тысячи человек.

"Деятельность спецслужб в медийном пространстве освещается гораздо более позитивно", - пояснил результаты Би-би-си ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман. По его словам, помимо существующей тенденции реабилитировать сталинизм, которая ведет к "ползучей реабилитации репрессий", в ситуации холодной войны с Западом у спецслужб появляется "ореол героизма".

"Отсутствие терактов в России выглядит выигрышно в сравнении с Европой. О существовании угрозы напоминают регулярно события за рубежом, при этом в России терактов нет", - добавил социолог.

Престиж работы в спецслужбах с 2001 года вырос с 42% до 69%. А 45% участников опроса признались, что хотели бы, чтобы их дети или внуки пошли служить в органы госбезопасности. В 2001 году таких было только 29%. Треть участников опроса (33%) к этому относятся негативно.

Самая высокая доля тех, кто считает работу в спецслужбах привлекательной, среди респондентов 18-30 лет - 76%. Среди россиян старше 60 лет таких 59%.

"Это и результат пропаганды в государственническом ключе, и конформизма, который проявляют граждане, отвечая социологам, - заявил Би-би-си зампредседателя совета "Мемориала" Никита Петров. - Абсолютизировать эти результаты не стоит, потому что все быстро меняется".

По мнению Петрова, сейчас молодое поколение понимает, что нужно служить во властных структурах, потому что выгодно и комфортно - это кормушка, "органы" обласканы властью, это вариант социального лифта. "Но при первых же проблемах, которые возникнут у режима, они побегут в другую сторону", - уверен Петров.

Больше трети опрошенных (36%) рассказали, что среди их знакомых есть сотрудники госбезопасности. По 2% респондентов признались, что либо им, либо друзьям предлагали работать в органах.

47% россиян отметили, что факт работы в спецслужбах положительно влияет на их отношение к человеку - еще в декабре 2011 года таких было 26%.

"Люди воспринимают существующие в стране проблемы как следствие недостатков ее системе безопасности, - сказал Би-би-си ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. - 65% по нашим опросам стабильно связывают кризис с давлением извне, со стороны враждебных государств, и только 30% говорят, что причины в наших собственных ошибках. Поэтому и значение органов госбезопасности растет".

По его словам, такую пропагандистскую картину создают СМИ, которые "во всяких ток-шоу рассказывают про мировую закулису и происки внешних врагов, которые органы госбезопасности должны разоблачать".

Бызову этот тренд кажется пугающим: "Я считаю, что он дает людям искаженную картину мира, власти совершают много ошибок во внутренней политике, в экономике. Мы должны думать, как это искоренить, а не поиском пятой колонны заниматься". То, что почти половина россиян хотела бы устроить детей или внуков в госбезопасность, по его мнению, связано еще и с тем, что "в России силовики - правящая каста".

"Люди считают, что попадание в эту высшую касту обеспечивает будущее, они же хозяева в этой стране. Я бы лично не хотел, чтобы какое-то сословие было хозяином в России. Я бы хотел равноправия", - подчеркнул Бызов.