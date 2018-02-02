На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро
Старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе, сообщают кубинские государственные СМИ.
По их данным, последние месяцы медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией.
Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторное лечение.
Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито, родился в 1949 году в Гаване.
В 1968 году он поступил в Воронежский государственный университет, после двух лет обучения перевелся в МГУ.
Он окончил университет по специальности "ядерная физика", после чего обучался в аспирантуре Института атомной энергии в подмосковной Дубне.
В СССР Фиделито жил под вымышленным именем - Хосе Рауль, которым подписаны многие его научные работы, написанные в советский период.
В последнее время Фидель занимал посты советника по науке Госсовета Кубы, а также был заместителем президента Кубинской академии наук.