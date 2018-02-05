МОК не допустил 15 оправданных арбитражем россиян на Игры
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить на Олимпийские игры в Пхёнчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, чьи жалобы на пожизненное отстранение удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
"Комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, так как предоставило комиссии достаточных оснований для уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.
1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, не согласившихся с решением МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи.
CAS посчитал, что доказательств, собранных МОК в отношении этих спортсменов, недостаточно для того, чтобы однозначно утверждать, что они нарушили антидопинговые правила.
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В МОК встретили решение CAS без энтузиазма: там подчеркнули, что это не означает, что 28 спортсменов объявлены невиновными и напомнили, что Олимпийский комитет России (ОКР) по-прежнему отстранен от Олимпиады в Пхенчхане. Для поездки в Южную Корею российским спортсменам необходимо специальное приглашение.
Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) также не приветствовали решение спортивного арбитража. Там заявили, что это может вызвать тревогу и разочарование среди спортсменов и поддержали намерение МОК подать жалобу в Швейцарский федеральный суд.
В ОКР же посчитали, что МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса о допуске спортсменов, чьи жалобы были удовлетворены CAS. Как сообщил вице-президент ОКР Вячеслав Поздняков, организация попросила МОК направить 15 оправданным спортсменам приглашения в Пхенчхан и сделать это не позднее 2 февраля.
Спортсмены, о допуске которых попросил ОКР:
- Александр Третьяков, скелетон
- Сергей Чудинов, скелетон (тренер)
- Елена Никитина, скелетон
- Мария Орлова, скелетон
- Александр Легков, лыжи
- Евгений Белов, лыжи
- Максим Вылегжанин, лыжи
- Александр Бессмертных, лыжи
- Евгения Шаповалова, лыжи
- Наталья Матвеева, лыжи
- Ольга Фаткулина, конькобежный спорт
- Александр Румянцев, конькобежный спорт
- Артем Кузнецов, конькобежный спорт
- Татьяна Иванова, санный спорт
- Альберт Демченко, санный спорт (тренер)
Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенхчане стартует 9 февраля. Из-за допингового скандала поехать на нее смогут только те российские спортсмены, которые ни разу за свою карьеру не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов - МОК высылает им официальные приглашения.
Спортсмены, которые получили приглашения, поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме, а в случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.
Россия просила МОК допустить в Пхенчхан 389 спортсменов, однако приглашения получили только 169. При этом многие ведущие российские спортсмены, в том числе биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, не получили приглашения МОК даже несмотря на то, что не были официально дисквалифицированы.
Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане в декабре прошлого года. Организация посчитала доказанным тот факт, что в России на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб. Российские власти существование такой системы отрицают.