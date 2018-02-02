Журналиста "Новой газеты" Али Феруза отпустят в третью страну, но не сразу

Media playback is unsupported on your device Али Феруз - Би-би-си: "В Узбекистане меня ждет смерть"

Мосгорсуд разрешил автору "Новой газеты" Али Ферузу выехать из России в Германию, но лишь после предоставления соответствующего ходатайства, передает из суда корреспондент Русской службы Би-би-си. До тех пор он останется в спецприемнике для иностранцев.

Ранее Басманный суд Москвы дважды выносил постановления о выдворении журналиста на родину в Узбекистан. Последнее постановление было отменено Верховным судом России в конце января. Феруз утверждает, что на родине ему грозит смертельная опасность.

Несмотря на решение суда, Феруз не сможет сразу покинуть Россию, пояснил его адвокат Даниил Хаймович, отвечая на вопрос Би-би-си.

"Мы в шестой или седьмой раз подадим ходатайство приставам с просьбой начать процедуру выдворения в третью страну. То, что сейчас разъяснила судья, - это здравый смысл, закон, зачем нужно было ждать полгода?" - сказал адвокат.

Сам журналист заявлял в суде, что планирует покинуть Россию самостоятельно. "В настоящее время у меня нет намерения просить убежища в России и пытаться легализоваться здесь", - сказал он, пояснив, что в целях безопасности выехать может только в третью страну - Германию.

В суде адвокат Феруза предоставил пакет документов, в том числе полученную Ферузом немецкую визу, документы, необходимые для пересечения границы (и письмо от российских властей о том, что по этим документам он имеет право покинуть страну).

Ранее "Новую газету", где публиковался Феруз, оштрафовали на 400 тыс. рублей за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности. Издание планирует обжаловать решение суда.

Полгода несвободы

Автора "Новой газеты" задержали в августе прошлого года. Тогда суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в России, постановив выдворить из страны. Однако процедуру выдворения пришлось приостановить из-за решения Европейского суда по правам человека, запретившего выдворять Феруза из-за вероятно грозящей ему опасности.

С тех пор журналист находился в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. Уже оттуда его еще несколько раз привозили в суд, который оштрафовал Феруза за незаконную трудовую деятельность и опять постановил выдворить его из страны.

26 января Верховный суд России передал дело Феруза на новое рассмотрение в Мосгорсуд. При этом Верховный суд указал, что при первом рассмотрении дела доводы стороны защиты "не получили должной правовой оценки" - например, суд не учел, что у журналиста достаточно финансовых средств, чтобы самостоятельно покинуть Россию.

На руках у журналиста есть документ, подтверждающий, что Германия разрешила ему находиться на своей территории и готовы выдать загранпаспорт для иностранцев.

Что ждет журналиста в Узбекистане

Али Феруз (его настоящее имя - Худоберди Нурматов) находится в России с 2011 года, в России живет его мать и другие родственники. Он утверждает, что покинул Узбекистан из-за проблем с властями: там, по его словам, его пытались завербовать местные спецслужбы.

Власти Узбекистана же утверждают, что Феруз проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра".

Сам журналист обратился в российские правоохранительные органы для легализации своего пребывания только в 2014 году, потому что после потери паспорта двумя годами ранее "боялся выходить из дома, проходя реабилитацию после пыток", которым, по его словам, он подвергся в Узбекистане.

"В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя. А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки", - рассказывал ранее Би-би-си журналист.