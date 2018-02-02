На юге Франции разбились два вертолета, есть погибшие

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Газель" - французский многоцелевой вертолёт. Он применялся во многих вооруженных конфликтах в качестве военно-транспортного и противотанкового вертолета

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов на юге Франции. На борту двух вертолетов в момент крушения находились, по разным данным, пять или шесть человек.

"Вертолеты столкнулись. В одном из них находилось три члена экипажа, в другом - два. Все погибли", - передает агентство Франс пресс слова представителя полиции города Бриньоль.

Инцидент произошел у озера Каркес, в 50 км к северо-западу от Сен-Тропе. Сообщается, что крушение потерпели два многоцелевых вертолета типа "Газель" (Aérospatiale Gazelle).

На место крушения вертолетов прибыли спасатели и военные. Пока ничего о возможных причинах столкновения вертолетов не сообщается. Вертолеты принадлежали школе пилотов Ealat, уточнили во французском департаменте Вар. Школа пилотов Ealat проводит обучение военных пилотов.

На сайте школы сообщается, что в ее авиапарке есть 82 воздушных судна, обучение в школе проходят французские, испанские пилоты и пилоты из Германии.

Вертолеты типа Aérospatiale Gazelle состоят на вооружении французской армии с 1970-х годов. Они использовались для перевозки военных в Мали, а также во время проведения там антитеррористических операций.

В 2003 году вертолет Aérospatiale Gazelle потерпел крушение, врезавшись в ЛЭП в городе Кейлю. Жертвами крушения стали четыре человека.