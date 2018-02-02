В Минске осудили журналистов, писавших для российских изданий

Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов российских интернет-изданий к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, под псевдонимами печатавшиеся на российских информационных ресурсах Regnum, Lenta.ru и EADaily, признаны виновными в разжигании межнациональной вражды или розни. Им грозило от пяти до 12 лет тюрьмы.

Все трое освобождены из-под стражи под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости.

Предметом судебного разбирательства стали статьи, в которых авторы обвиняли белорусское общество в национализме и русофобии, сравнивали национальный орнамент с нацистской символикой, называли белорусский язык мертвым, а саму Беларусь - "недогосударством".

Павловцу и Шиптенко вменяли также незаконное предпринимательство, но в ходе слушаний прокурор отказался от этих обвинений.

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