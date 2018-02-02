Минфин США выступил против санкций, угрожавших курсу рубля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российская экономика тесно связана с международным бизнесом, отмечают в минфине США

Введение санкций против российского госдолга может иметь непредсказуемые последствия и оказать негативное влияние не только на экономику России, но и на американских инвесторов, говорится в докладе минфина США.

Ранее аналитики отмечали, что ожидание запрета на покупку российского госдолга давит на рынок и на рубль.

Однако, как говорится в документе минфина США, российская экономика сегодня тесно связана с международным бизнесом и зарубежными инвесторами, поэтому расширение экономических санкций может повлиять как на американские, так и на мировые финансовые рынки.

"Учитывая размер российской экономики, ее связи и влияние на мировом финансовом рынке, а также строгое соблюдение американских санкций глобальными компаниями, значение и масштаб последствий расширения санкций в отношении суверенного долга [России] и деривативов неизвестен, и последствия может почувствовать на себе как Россия, так и американские инвесторы и компании", - говорится в заявлении.

При этом в минфине считают, что в случае присоединения ЕС к американским санкциям это влияние могло бы быть меньше.

Двойное давление

В опубликованном ранее отчете Bank of America (BofA) говорилось, что если США введут санкции против российского госдолга, их влияние будет относительно ограниченным. Аналитики банка считали, что вероятность ввода таких санкций невысока, но это главный риск для России в 2018 году.

Санкции в отношении госдолга будут означать, что иностранцы не смогут покупать российские облигации. Это, в свою очередь, окажет давление на российскую нацвалюту - при таком сценарии есть риск снижения курса рубля, говорил главный экономист BofA по России и СНГ Владимир Осаковский.

Однако банк считает, что влияние санкций на рубль, даже если их введут, будет ограниченным, потому что иностранцам принадлежит лишь около трети российского госдолга.

Райффайзенбанк в конце января отмечал, что спрос на российские облигации высокий. Аналитики "Уралсиба" допускают, что публикация доклада о влиянии санкций в отношении российского госдолга не будет иметь последствий для рынка.

30 января минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" - перечень политиков, чиновников и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным.

Ведомство отмечало, что 210 политиков и бизнесменов, вошедших в список, не будут автоматически сталкиваться с какими-либо санкционными мерами, однако их включение в доклад может побудить банки и другие организации в США и Европе не вести с ними бизнес.