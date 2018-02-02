Новая ядерная доктрина США: Россия не враг, но вызывает беспокойство

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Министерство обороны США обнародовало новую ядерную доктрину. России, Китаю, Северной Корее и Ирану в ней посвящены отдельные главы.

По словам представителей министерства обороны, самое большое беспокойство у них вызывают заявления России о возможности применения ей ядерного оружия. Беспокойство также вызывают ее испытания новых видов вооружений.

"Сегодня Россия модернизирует это оружие, также как и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", - утверждается в документе.

"Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины", - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в предисловии к документу.

Нарушение договоренностей

Пентагон и государственный департамент обвинили Россию в последовательных нарушениях ряда договоренностей и обязательств по контролю над вооружениями.

По их словам, самое существенное из допускаемых Россией нарушений связано с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наша цель - убедить враждебно настроенные государства, что они ничего не добьются и потеряют все, если прибегнут к ядерному оружию, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис

"Россия увеличила свой ядерный потенциал. Мы не хотим рассматривать ее как врага, мы хотим стабильных отношений, но Россия несколько раз нарушала некоторые положения международных договоренностей, особенно - в отношении стран-членов НАТО", - заявил представитель государственного департамента.

"Мы много говорим с россиянами, у нас продолжается диалог, и мы надеемся на продолжение партнерских отношений", - подчеркнул он.

При этом заместитель министра обороны США Патрик Шенахан отметил: если Россия использует ядерное оружие против страны-члена НАТО и партнера США, даже в этом случае не будет автоматического ответа. Америка будет рассматривать каждый отдельный случай и очень серьезно относится к пункту 5 устава НАТО.

Стратегический диалог

"Соединенные Штаты и Россия в прошлом поддерживали стратегический диалог, тем самым сдерживая соперничество в ядерной сфере и снижая связанную с этим опасность. В связи с предпринятыми Россией действиями, такими как оккупация Крыма, возможности для такого конструктивного сотрудничества стали гораздо более ограниченными", - признается в доктрине.

"Недавние заявления России относительно формирующейся доктрины применения ядерного оружия можно расценить как снижение Москвой ядерного порога, переступив который, можно первыми применить ядерное оружие. Заставить Россию отказаться от таких иллюзий - стратегическая задача первостепенной важности", - говорится в документе.

Россия, как заявили американцы, отказывается от своих обязательств, предусмотренных многочисленными соглашениями, либо избегает их выполнения.

Москва противостоит усилиям США по организации очередного раунда переговоров с целью заключения нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), и отказывается от предложений Вашингтона в отношении сокращения нестратегических ядерные сил.

Срок договора о Сокращении стратегических вооружений - до февраля 2021 года, он может быть продлен на период до пяти лет, если будет достигнута соответствующая договоренность.

"США продолжат добиваться политических условий и режима безопасности, который позволил бы дальнейшее сокращение ядерного оружия", - говорится в доктрине.

"Расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению", - подчеркивается в новой ядерной доктрине США.