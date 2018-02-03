В Сирии сбит российский самолет

Согласно поступающим сообщениям, на севере Сирии невдалеке от города Идлиб сбит российский боевой самолет Су-25.

Эта территория контролируется сирийскими повстанцами.

По имеющимся данным, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен.

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