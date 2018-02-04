Ума Турман обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ноябре Ума Турман пообещала рассказать все, когда будет готова

Голливудская актриса Ума Турман заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Она рассказала об этом в интервью New York Times.

Турман выразила свое отношение к скандалу вокруг Вайнштейна еще в прошлом ноябре, написав: "Мне нравится, что все идет медленно - ты не заслуживаешь пули".

Тогда она не стала подробно рассказывать о своих претензиях к Вайнштейну, обещав сделать это, когда будет готова.

В субботу газета New York Times опубликовала большую статью под названием "Вот почему Ума Турман в ярости".

В частности актриса утверждает, что Вайнштейн пригласил ее в свой номер в лондонском отеле в 1990-е годы, где толкнул ее на кровать и "попытался раздеться".

Представитель Харви Вайнштейна уже заявил, что обвинения в нападении на актрису не соответствуют действительности.

Что говорит Ума Турман?

47-летняя звезда заявила, что в 16 лет, в начале ее карьеры, ее принудил к сексу неназванный актер на 20 лет старше, чем она.

"По сути я была послушной, - рассказала она изданию. - Я пыталась сказать нет, я плакала, я делала все, что могла. Он сказал мне, что дверь заперта, но я не побежала и не попробовала ручку".

"Когда я пришла домой, я помню, что стояла перед зеркалом и смотрела на свои руки, и я была так зла, что на них не было ни крови, ни синяков", - добавила она.

Обвинения в адрес Вайнштейна касаются времени успеха фильма "Криминальное чтиво" 1994 года, снятого Квентином Тарантино и спродюсированного Вайнштейном.

Инцидент, предположительно, произошел в номере продюсера в лондонском отеле Savoy.

"Он толкнул меня. Он пытался залезть на меня. Он делал всевозможные неприятные вещи, - рассказала актриса. - Однако в итоге он все-таки не пошел до конца и не стал меня принуждать. Ты как животное, которое пытается ускользнуть, как ящерица".

По ее словам, на следующий день она получила букет цветов с запиской: "У тебя отличные инстинкты". После ассистенты Вайнштейна продолжали звонить с предложениями о новых проектах.

Какова реакция Вайнштейна?

Представитель Харви Вайнштейна (сам продюсер сейчас проходит реабилитацию) выпустила заявление после публикации статьи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Десятки женщин обвиняют Вайнштейна в домогательствах и изнасиловании

В нем говорится, что команда продюсера связывалась с New York Times и посылала фотографии, "демонстрирующие тесные связи Вайнштейна и Турман".

В газете признали, что получили "дружеские" фотографии пары на премьерах фильмов и вечеринках.

"Вайнштейн признается в неловкой попытке ухаживания за Турман 25 лет назад в Англии - после неверного понимания ее сигналов, после флирта в Париже, - за которую он немедленно извинился и о которой глубоко сожалеет", - говорится в заявлении.

"Однако ее заявления о физическом насилии не соответствуют действительности. Во время неловких ухаживаний Вайнштейна не было никакого физического контакта и он опечален и озадачен тем, почему Турман...ждала 25 лет, чтобы обнародовать эти обвинения", - написали представители продюсера.

А как же Квентин Тарантино?

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Турман также подробно рассказала о временном разрыве отношений с режиссером Квентином Тарантино, который в сотрудничестве с Вайнштейном работал над "Криминальным чтивом" и "Убить Билла" - самыми успешными картинами Турман.

Она рассказала, что поссорилась с Тарантино из-за аварии на съемках "Убить Билла". По ее словам, Тарантино был в ярости, что она хотела использовать каскадера во время съемок сцены в кабриолете, несмотря на возможную неисправность автомобиля. В итоге он убедил ее саму вести машину - в результате произошла авария, и актриса получила травмы.

Инцидент повлиял на отношения пары. Турман угрожала засудить студию Вайнштейна, однако ей 15 лет не давали доступа к кадрам аварии.

Тарантино пока не комментировал обвинения актрисы.