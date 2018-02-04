Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестующие собрались на площади Конституции у здания парламента в Афинах

Не менее 140 тысяч человек вышли на акцию протеста в Афинах с требованием о переименовании бывшей югословской республики Македония. Диспут между двумя странами продолжается более двух десятилетий.

Протестующие считают, что это имя создает основу для территориальных претензий к одноименному региону в северной части Греции, на территории которого располагается большая часть исторической Македонии.

Греческие власти выступают против закрепления за страной названия Македония. МИД Греции пообещал представить проект разрешения спора в середине февраля. Протестующие выступают против каких-либо уступок в этом споре.

В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Македония называется Скопией - по названию столицы страны.

Среди выступавших на митинге был знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис. В субботу анархисты обмазали стены его дома красной краской, однако 92-летний музыкант выглядел невозмутимо, заявив: "Я спокоен и собран".

Во время акции, прошедшей на площади Синтагма перед зданием парламента протестующие несли фраги Греции и Греческой православной церкви, скандируя: "Македония - это Греция!" и "Руки прочь от Македонии!".

Большинство протестующих не согласны с мнением властей, что соседнюю страну можно называть "Бывшей югославской республикой Македонией", как она значится в документах ООН и других международных организаций. Они считают, что слова "Македония" там быть не должно в принципе.

"Вот, где пролегает граница, - сказала участница митинга Рания Майну, приехавшая из северной Греции. - Вот это Македония. Ее жители - славяне, они не македонцы, македонцы - это мы. Македония в Греции, никто не может присваивать себе это имя, не имеет права пользоваться им".

Греческая православная церковь поддерживает кампанию за то, чтобы не позволить Македонии использовать какой бы то ни было вариант этого названия.

Коалиция левых партий "Сириза" предложила для страны составное название, которое содержало бы слово "Македония", но четко отделялось от названия греческого региона.

Ранее греческое правительство предлагало в качестве названия соседней страны "Республика Македония-Скопья", однако предложение было отвергнуто Македонией.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Это уже второй подобный протест в Греции за последние две недели

Спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц считает, что страну можно назвать "Республикой Новая Македония".

Это уже второй подобный митинг за последние недели: в конце января протест прошел в Салониках, столице греческого региона Македония.

По данным агентства Рейтер, в январской акции приняли участие около 300 тысяч человек. Это самая масштабная акция в Греции за последние годы.

Ей предшествовало начало переговоров представителей Греции и Македонии 17 января по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства.

Страну под названием Республика Македония признали более 120 стран мира. Одной из первых это сделала Россия в 1992 году.

Спор вокруг Македонии не утихает с 1991 года, когда она отделилась от Югославии. Позже страна решила присоединиться к НАТО и Евросоюзу, однако этого до сих пор не случилось. Македония является одним из кандидатов на вступление в ЕС, однако в Брюсселе заявляют, что прежде чем присоединиться к союзу, страна должна урегулировать спор с Грецией.

В пятницу 2 февраля министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас, который занимается решением "македонского" вопроса, заявил, что получил письма с угрозами ему и его семье.