СМИ: новый допинговый скандал накануне зимней Олимпиады

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут 9 по 25 февраля 2018 года

В эти выходные, всего за несколько дней до начала Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, могут быть раскрыты данные, свидетельствующие о крайне высоком содержании допинга в крови лыжников на зимних Олимпийских играх, сообщают ведущие мировые СМИ.

Сотни лыжников избежали отстранения от соревнований, несмотря на зафиксированные аномальные показатели анализа крови: вероятность того, что некоторые из них могли возникнуть естественным путем, - менее чем один к миллиону. Иногда плотность крови оказывалась настолько высокой, что лыжник должен был бы находиться на больничной койке, а не на соревнованиях.

Британская газета The Sunday Times и немецкая телекомпания ARD получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тысяч анализов крови почти 2 тысяч звезд зимних видов спорта.

Из этих данных следует, что с 2001 года более трети медалей, в том числе 91 золотая, на чемпионатах мира и Олимпиадах были завоеваны лыжниками, анализы крови которых могут считаться подозрительными.

Россия, чьим спортсменам на предстоящей Олимпиаде запрещено выступать под своим флагом, - первая в списке допинговых махинаций.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 2 февраля 2018 г. оправдал лыжника Александра Легкова, замешанного в допинговом скандале, и вернул ему золотую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи

Обнародование данных вызовет очередной допинговый скандал всего лишь за несколько дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая должна состояться в пятницу, предрекает Sunday Times.

Спонсоры игр, такие как Coca-Cola, Visa и McDonald's оказались отвечать на вопрос о том, почему они продолжают поддерживать Игры.

Согласно полученным данным, более чем у 50 лыжников, которые должны принять участие в южнокорейских играх, а прошлом были аномальные анализы крови, так что возможно, что они употребляли допинг, но избежали санкций, делает вывод газета.

"Много лет и регулярно"

Базу данных раскрыл информатор, который поставил под сомнение честность Олимпийских игр. В ней содержатся результаты анализов крови лыжников с 2001 по 2010 год, и многие из этих спортсменов выступают и сегодня.

По заключению двух экспертов по допингу, многие лыжники использовали два распространенных способа, схожие с теми, которыми пользовался лишенный семи титулов победителя "Тур де Франс" Ланс Армрстронг.

Они либо кололи себе запрещенный стимулирующий гормон эритропоэтин (EPO), либо им переливали их собственную кровь, взятую ранее.

Оба эксперта отметили, что аномальные анализы крови преобладают у лыжников, завевавших медали на главных соревнованиях. В целом, более чем у 290 лыжников (около одной шестой из всех, зарегистрированных в этой базе данных), согласно анализам крови, с высокой степенью вероятности мог содержаться допинг.