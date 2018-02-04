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Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за рубежа, и в ближайшее время передаст документы еще нескольких человек.

Как рассказал Русской службе Би-би-си общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в розыске, Дмитрий Григориади, первый список был подан президенту неделю назад. В него вошли российские бизнесмены, проживающие в США, Великобритании, ОАЭ, а также на Украине и на Кипре.

Их имена не уточняются.

Кроме того, в ближайшее время Путину передадут еще один список предпринимателей, которые были вынуждены покинуть Россию из-за преследований, но хотят вернуться.

Это произойдет после того, как они подадут формальные обращения к бизнес-омбудсмену, и по их делам будут сделаны экспертные заключения. По словам Григориади, формальная процедура сбора необходимых документов может занять до двух недель.

Во второй список войдут имена "не меньше десятка" бизнесменов из Великобритании, с которыми Борис Титов и Дмитрий Григориади встречались в Лондоне.

Далеко не все из них готовы называть свои имена и публично заявлять о желании вернуться в Россию, сказал Григориади, подчеркнув, что речь идет не об олигархах, а об обычных бизнесменах.

"Крупный бизнес, видимо, по-другому решает свои проблемы", - добавил он.

Намерений не изъявляли

Встреча с предпринимателями прошла в культурном центре "Пушкинский дом" и длилась три с половиной часа.

Всего на ней присутствовали около четырех десятков человек; помимо нескольких бизнесменов, желающих вернуться в Россию, в "Пушкинский дом" пришли живущие в Лондоне русские активисты и общественники.

Среди прочих, во встрече участвовали совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, пензенский предприниматель Алексей Шматко, бывший владелец банка "Траст" Илья Юров, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь компаний "Mr Doors" Максим Валецкий, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, лидер общественного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Большинство присутствующих на встрече предпринимателей не говорили о своих намерениях вернуться в Россию.

Открыто о таком желании заявил лишь бывший глава "Роснефти" Анатолий Локтионов. По его словам, в России он объявлен в розыск, однако реальных следственных действий не идет: несмотря на то, что Локтионов направлял в СК свой адрес в Найтсбридже и контактный телефон, с ним так никто и не связался.

Некоторые из присутствующих со скепсисом восприняли предложение Бориса Титова вернуться в Россию, объяснив, что российские проблемы носят политический характер.

Евгений Чичваркин обвинил Бориса Титова в том, что тот боится назвать президента Путина главным препятствием на пути возвращения российских бизнесменов в Россию.

Еще один из присутствующих сказал Титову, что у него складывается впечатление, будто российское государство одной - здоровой - рукой душит бизнес, а другой - хилой и ущербной - помогает бизнесу, создавая инструменты в виде уполномоченного по делам предпринимателей.

Для некоторых участников встречи возможности, о которых говорил Титов, и вовсе оказались неясны: зачем нужны прошения бизнес-омбудсмену, если в России есть суд, спрашивали они.

По словам Титова, омбудсмен нужен для того, чтобы заставить систему работать.