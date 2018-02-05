Мосгорсуд освободил врача Мисюрину, осужденную за смерть пациента

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Мосгорсуд отпустил из-под стражи врача Елену Мисюрину, которую ранее приговорили к двум годам колонии за смерть пациента. Мисюрина освобождена в зале суда - таким образом, суд удовлетворил жалобу на арест врача.

Столичная прокуратура подала апелляцию и на приговор Черемушкинского районного суда Москвы, но дата рассмотрения этой жалобы пока не назначена. Врач, чье дело вызвало большой резонанс, освобождена до рассмотрения этой жалобы.

"Причина - нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам", - было написано в официальном Telegram-канале генпрокуратуры России.

До сих пор врач находилась в СИЗО.

Как передает корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова, на суд к врачу Елене Мисюриной пришли около двух десятков ее коллег. Однако в зал они не попали: почти все места в двадцатиместном зале заняли журналисты.

Когда дверь зала открывалась, Мисюрина улыбалась из стеклянного "аквариума", видя в коридоре знакомых. Она сказала, что хочет вернуться к детям (ее младшему ребёнку 17 лет), а также к своим пациентам.

Адвокат Анатолий Клейменов признался, что у него есть личная причина участвовать в этом деле: "В прессе прозвучала формула "Дело врачей" в связи с делом Мисюриной. Более полувека назад по делу врачей был арестован мой дедушка, - поделился адвокат. - Право врачей сегодня использовать слоган "Дело врачей" объясняется тем, в какое положение законодательство их поставило".

"Врач находится под серьезным риском незаслуженного наказания, не отвечающего требованиям безопасности, хотя для медицинских услуг этих требований не установлено. В медицине безопасность - это допустимый риск", - добавил юрист.

"Посадите меня вместо нее"

Поручителем за Мисюрину в суд пришел Леонид Рошаль. Он заверил суд, что обвиняемая будет выполнять все требования суда, напомнил, что во время следствия и суда она выезжала за границу, "представляя нашу страну за рубежом", но не попыталась скрыться или остаться там.

"Мы считаем, что сегодня идет волна необъяснимой и необоснованной травли врачебного сообщества, - сказал Рошаль. - А пока мы с вами разговариваем, в больнице, в ее отделении, лежат 80 больных. Кому хорошо, что она сейчас арестована? Кто будет отвечать за это, если кто-то из ее подопечных умрет?"

Рошаль сказал, что видеть Елену Мисюрину в клетке ему больно, и добавил: "Я предложу себя: посадите меня вместо нее".

"Что побудило вас прийти и говорить эти слова?" - спросил судья. "Коротко говорю: совесть", - ответил Рошаль.

Представитель прокуратуры была не так красноречива, но была с защитой заодно: "Полагаю, что суд первой инстанции изменил меру пресечения необоснованно. Дело было возбуждено в январе 2015 года, за это время подписку она не нарушала, имеет несовершеннолетнего ребёнка, родителей".

А адвокат Клейменов рассказал судье, что в последний визит в СИЗО обещал Елене Мисюриной снова прийти к ней во вторник. "Ваша честь, я хочу, чтобы вы помогли мне нарушить это обещание и освободили ее сегодня, здесь", - попросил он.

"Чудовищная ошибка"

В суде первой инстанции прокуроры настаивали на виновности гематолога. В ходе прений гособвинитель просил для подсудимой три года лишения свободы - но условно. Суд дал Мисюриной два года реального лишения свободы.

За время, прошедшее с момента оглашения приговора, за Мисюрину вступились сотни врачей, московские власти и общественные организации.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал "максимально корректно и объективно" расследовать дела врачей.

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о "чудовищной судебной ошибке" в деле Мисюриной: "Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно".

В соцсетях врачи начали флэшмоб под хештегом #яеленамисюрина. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков воздерживался от комментариев по этой теме.

Хронология дела

Врач-гематолог Мисюрина в 2013 году провела пациенту процедуру трепанобиопсии - взятие костного мозга в области таза для гистологии.

Нарушений при проведении процедуры не было замечено, пациент поехал на работу, где провел весь день.

Вечером у него обострилась боль в правой части живота, с подозрением на острый аппендицит его госпитализировали в сетевую клинику "Медси", но операцию делать не стали.

У мужчины появились признаки внутреннего кровотечения, которое врачам сначала удалось остановить, однако через два дня пациент умер в реанимации.

Спустя три года Мисюриной предъявили обвинение по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

По версии следствия, врач "нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции". Она "причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов", что и стало причиной смерти, говорится в материалах дела.

Основным доказательством вины Мисюриной в суде стали показания патологоанатома, проводившего вскрытие в "Медси". Он говорил, что врач ввела иглу не в ту область, из-за чего произошло "сквозное повреждение крестца и сосудов".

Доводы следствия подкрепили две экспертизы, где говорилось, что смерть наступила из-за биопсии. Экспертизы основывались на изучении документов о пациенте.

Именно в этих экспертизах теперь сомневается прокуратура, хотя в ходе судебных заседаний в виновности врача у прокуроров сомнений не было.

О том, что действия врача не могли привести к смерти, говорил в суде и академик РАН, гематолог Андрей Воробьев. По его мнению, к летальному исходу могло привести "отсутствие адекватной терапии" в "Медси". Его показания суд не принял во внимание, так как врач знаком с Мисюриной.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор Мисюриной "беспределом".

"Этот случай еще раз с новой силой поставил вопрос о месте патологоанатомических служб в системе. Конечно, об этом постоянно говорится и уже нет в нашем обществе людей, которые бы не разделяли эту позицию, что патологоанатомические службы должны быть выведены из системы. Это должна быть независимая служба, которая дает четкую оценку всем действиям, которые произошли", - так прокомментировала резонанс по поводу приговора вице-премьер Ольга Голодец.