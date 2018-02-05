Суд в Южной Корее освободил главу Samsung из тюрьмы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ли Чжэ Ён выходит из тюрьмы

Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён освобожден из тюрьмы. В августе бизнесмена приговорили к пяти годам тюрьмы за взятки, а коррупционный скандал привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.

Апелляционный суд в Южной Корее подтвердил вину Ли Чжэ Ён, но сократил изначальный срок с пяти лет до двух с половиной годам лишения свободы и отсрочил исполнение наказания на четыре года.

Коррупционный скандал обернулся политическим и подогрел недовольство населения крупными корпорациями, на которых зиждется экономика Южной Кореи.

Неожиданная развязка

Каришма Васвани, бизнес-корреспондент Би-би-си по странам Азии

Мало кто был готов к подобному развитию событий. Освобождение Ли Чжэ Ёна из-под стражи считалось наименее вероятным решением.

Можно точно сказать, что вздохнуть свободно может сейчас Samsung, один из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники и важнейший корпоративный гигант Южной Кореи.

Источники в компании говорят, что хотя ни доходы, ни котировки акций Samsung не пострадали в краткосрочной перспективе из-за отсутствия Ли Чжэ Ёна, в долгосрочной перспективе компания столкнулась бы с трудностями, в особенности в том, что касается стратегии развития бизнеса.

В понедельник, сразу же после освобождения Ли Чжэ Ёна, цены на акции Samsung поднялись - инвесторы приветствуют тот факт, что он вновь де-факто возглавит компанию.

Но у решения суда есть также и политические последствия.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обещал во время предвыборной кампании очистить от коррупции крупнейшие корпорации страны.

Многим может теперь показаться, что Ли Чжэ Ён избежал наказания, что идет вразрез с обещаниями президента.

В чем обвинялся Ли Чжэ Ён

Я приношу свои извинения. Для меня это было 49-летний Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента Samsung Electronics. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, он считается фактическим главой корпорации.

Обвинения в адрес топ-менеджмента компании связаны с деятельностью Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Следствие установило, что Чхве Сун Силь заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Ли обвиняют в передаче денег в эти фонды.

По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.