Навального вызвали на два допроса

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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что полицейские принесли ему сразу две повестки в Следственный комитет. По словам политика, в СК проводят проверку информации о том, что он якобы избил полицейских при задержании, и в связи с этим хочет его допросить.

Навальный уточнил, что полиция пришла к нему домой в 7:30 утра. "Прям вернули мой 2012-й, когда после одного из митингов аж четыре дела против меня возбудили за неделю", - написал он в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю. — Alexey Navalny (@navalny) 5 февраля 2018 г.

Навальный 28 января был задержан в Москве, когда шел на акцию "Забастовка избирателей", организованную его сторонниками. Политик успел приехать на Тверскую улицу в центле города, однако уже спустя несколько минут его отправили в автозак.

В полиции тогда заявили, что на оппозиционера составят протокол по статье КоАП о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2). Навального отвезли в ОВД "Якиманка", однако в тот же вечер отпустили без протокола под обязательство о явке.

В своем "Инстаграме" Навальный выложил видео, на котором он, по мнению СК, избивает сотрудников полиции.

После акции на Тверской площади нескольких сотрудников Фонда борьбы с коррупции Навального отправили под арест. В частности, ведущих эфира интернет-канала "Навальный Live" Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова Симоновский суд признал виновными в призывах к участию в несогласованной акции. Шаведдинов арестован на восемь суток, Ярмыш - на пять.

В общей сложности в российских городах во время "Забастовки избирателей" задержали 350 человек. В отношении одного из активистов, задержанных в Москве, начали проводить проверку по уголовной статье 318 ("применение насилия в отношении представителя власти").