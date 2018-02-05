Власти официально назвали имя сбитого в Сирии российского пилота

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подтвердил сообщения СМИ, утверждавших, что российского летчика, сбитого в сирийской провинции Идлиб 3 февраля, звали Роман Филиппов.

При этом Тарасенко заявил, что погибший летчик долгие годы служил в Приморье. До этого ряд СМИ заявлял, что Филиппов еще несколкько лет назад служил в Крыму в составе украинских вооруженных сил, а в российские якобы перешел уже после аннексии полуострова.

По словам главы Приморья, майор Роман Филиппов был асом российской штурмовой авиации. "Он честно исполнял свой воинский долг - и в России, и за ее пределами", - добавил Тарасенко.

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