Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Терри Перкинс был одним из четырех лидеров громкого ограбления в 2015

В английской тюрьме умер 69-летний Терри Перкинс - один из участников "ограбления века" на 14 млн фунтов (20 млн долларов), совершенного на Пасху 2015 года. Вырученное от награбленных драгоценностей бандит хотел потратить себе на пенсию.

Перкинс, родившийся в Энфилде на севере Лондона, отбывал наказание за преступление, которое было признано самым крупным ограблением в криминальной истории Англии.

В апреле 2015 года, на пасхальные выходные, которые в Англии продолжаются четыре дня, Перкинс и его соратники проникли в подземное хранилище Hatton Garden Safe Deposit и похитили оттуда 56 сейфов. Они украли золото, бриллианты и сапфиры - на общую сумму в 14 млн фунтов (около 20 млн долларов).

На прошлой неделе Перкинса обязали выплатить порядка 6,5 млн фунтов (более 9 млн долларов) или остаться за решеткой еще на семь лет.

Перкинс отбывал наказание в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона. Как сообщается, последнее время он был болен.

В официальном заявлении пенитенциарной службы сказано, что по факту смерти Перкинса будет проведено независимое расследование, как и в случаях всех смертей в заведении.

Перкинс был приговорен к семи годам тюрьмы - после того, как в 2016 году его признали виновным в ограблении. Вместе с ним по семь лет тюрьмы получили еще два главаря банды: 77-летний Джон "Кенни" Коллинз и 63-летний Дэниэл Джонс.

Позже объявили приговор еще одному организатору ограбления: шесть лет и три месяца получил 76-летний Брайан Ридер, который не смог предстать перед судом одновременно с соратниками из-за перенесенного второго инсульта.

"Острая сердечная недостаточность"

В минувший вторник бандитов обязали вернуть 27,5 млн фунтов (более 38,5 млн долларов). В противном случае их срок заключения должен быть продлен.

Как сообщил судья Кристофер Кинч Кьюси, члены банды разделили между собой как минимум 13,69 млн фунтов (более 19 млн долларов) - украденных наличных, золота и бриллиантов, но реальная их стоимость может быть гораздо выше.

Адвокат Перкинса Питер Роулендс сообщил тогда, что у его клиента диагностировали острую сердечную недостаточность и что ему придется отбывать дополнительный срок, поскольку вернуть требуемые деньги не представляется возможным.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Банда проникла в подземное хранилище Hatton Garden Safe Deposit на Пасху и похитила оттуда 56 сейфов с драгоценностями

Во время слушания на прошлой неделе судья заявил, что если один из четырех соучастников сможет вернуть 6,4 млн фунтов, эту сумму вычтут из конфискационных обязанностей остальных.

В таком случае воры грабители бы возместили около 8,2 млн фунтов.

Ограбление в день рождения

Терри Перкинса арестовали после того, как следователи из Хаттон-Гарден установили прослушку в его голубом "ситроене-саксо" и перехватили разговор, где бандит делился планами потратить свою долю добычи себе на пенсию.

Его задержали вместе с Коллинзом и Джонсом - когда они бросили сумку, внутри которой была часть награбленного.

Дата ограбления пришлась на день рождения Перкинса. Он участвовал во всех этапах операции, включая сбыт украденного. В частности, бандит изображал ремонтника, делая вид, что работает в лифте.

В хранилище грабители пробрались через шахту лифта, спустившись по ней, после чего просверлили большую дыру в стене и вскрыли сейфы.

Из-за того, что ограбление произошло во время пасхальных каникул, полицейские отреагировали на сигнал охранной системы лишь через четыре дня после ограбления.

Дело привлекло к себе внимание общественности еще и из-за возраста обвиняемых: большинству из них под 60 и больше, двум подозреваемым - за 70.

Во время обыска дома у Перкинса были найдены драгоценности, наличные деньги, синяя спецодежда и пять пар белых фабричных перчаток, которые использовали грабители и не захотели оставлять их в качестве улики на месте преступления.