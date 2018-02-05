Биткоин не смог выйти из пике после худшей за пять лет недели

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Девять лет биткоина - краткая, но бурная история

Биткоин потерял почти треть стоимости за прошлую неделю и продолжил дешеветь в понедельник. Худшая недельная распродажа с апреля 2013 года показала, насколько покупатели главной мировой криптовалюты озабочены угрозами государственного регулирования и запретов на ее обращение.

В пятницу цена биткоина опустилась ниже 8 тысяч долларов, тогда как еще в ноябре он стоил почти 20 тысяч. В понедельник криптовалюта потеряла еще 10% - после новостей о том, что крупные американские и британские банки запретили покупку биткоинов на кредитные карты.

Пятничная распродажа не обошла стороной и другие цифровые валюты: ближайшие конкуренты биткоина Ethereum и Ripple потеряли по 20% стоимости, следует из данных Coinmarketcap.com.

Кто обещал усложнить жизнь биткоину

Все больше стран выступают за регулирование и даже запрет торговли криптовалютами. Facebook пообещал закрыть свою сеть для их рекламы, а муфтий Египта издал фетву о том, чтобы мусульмане держались от биткоина подальше.

Франция и Германия готовят совместное предложение для правительств стран "Большой двадцатки" к мартовскому саммиту в Аргентине. Министры финансов двух крупнейших экономик еврозоны пообещали представить проект общих для G20 правил обращения криптовалют.

готовят совместное предложение для правительств стран "Большой двадцатки" к мартовскому саммиту в Аргентине. Министры финансов двух крупнейших экономик еврозоны пообещали представить проект общих для G20 правил обращения криптовалют. Китай готовится законодательно запретить своим гражданам и компаниям покупать криптовалюты на зарубежных биржах, следует из сообщений государственных СМИ.

готовится законодательно запретить своим гражданам и компаниям покупать криптовалюты на зарубежных биржах, следует из сообщений государственных СМИ. Россия обсуждает написанный минфином проект закона о криптовалютах. Майнинг предлагается считать предпринимательской деятельностью и облагать налогом, а свободную торговлю криптовалютами через электронные биржи - ограничить.

обсуждает написанный минфином проект закона о криптовалютах. Майнинг предлагается считать предпринимательской деятельностью и облагать налогом, а свободную торговлю криптовалютами через электронные биржи - ограничить. Великобритания переписывает нормативные акты с целью подвести торговые площадки криптовалют под нормы антиотмывочного и антитеррористического законодательства. Премьер-министр Тереза Мэй недавно заявила, что власти подумывают над вмешательством в этот рынок, поскольку цифровые валюты популярны у криминала.

переписывает нормативные акты с целью подвести торговые площадки криптовалют под нормы антиотмывочного и антитеррористического законодательства. Премьер-министр Тереза Мэй недавно заявила, что власти подумывают над вмешательством в этот рынок, поскольку цифровые валюты популярны у криминала. Япония в пятницу неожиданно провела масштабную проверку на своей крупнейшей бирже криптовалют Coincheck после хакерской атаки неделей ранее, в результате которой были украдены 530 млн долларов.

в пятницу неожиданно провела масштабную проверку на своей крупнейшей бирже криптовалют Coincheck после хакерской атаки неделей ранее, в результате которой были украдены 530 млн долларов. Южная Корея хочет законодательно запретить оборот криптовалют на своих биржах. В январе на нескольких биржах в Сеуле прошли проверки в рамках налогового расследования. Кроме того, власти обеспокоены развитием криптовалютной игромании.

хочет законодательно запретить оборот криптовалют на своих биржах. В январе на нескольких биржах в Сеуле прошли проверки в рамках налогового расследования. Кроме того, власти обеспокоены развитием криптовалютной игромании. Египет в декабре объявил цифровую валюту вне закона, а в январе муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, запрещающую торговлю криптовалютой, постановив, что биткоин "запрещен исламом". По его словам, бок о бок с биткоином идут мошенничество, обман и невежество.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Где риск ниже: в казино или на бирже криптовалют? Банкиры выбирают казино

Банки против

Едва переведя дух после рекордной распродажи, биткоин столкнулся с новыми трудностями: крупнейшие банки в последние дни отказались кредитовать покупку криптовалют, запретив клиентам расплачиваться за них кредитными карточками.

Вслед за американскими Bank of America, Citigroup и JP Morgan запрет ввели британские Lloyds Bank, Royal Bank of Scotland и Halifax.

Традиционно банки запрещают использовать кредитки для погашения других долгов, но позволяют, например, оплачивать ставки в онлайн-казино, хоть и берут за это дополнительную плату.

Теперь, когда над криптовалютами сгущаются тучи государственного регулирования и запретов, некоторые банки сочли вложения в эти финансовые инструменты более рискованными, чем игру в казино.