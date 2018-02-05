Суд отказался вернуть приемных детей россиянке, удалившей грудь

Правообладатель иллюстрации YULIA SAVINOVSKIKH Image caption В семье Юлии Савиновских до недавних пор было пятеро детей

Районный суд Екатеринбурга решил не возвращать двоих приемных детей многодетной матери Юлии Савиновских, которая сделала операцию по удалению груди.

Требование органов опеки о расторжении договора с Савиновских удовлетворено. Решение пока не вступило в силу, сообщили в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга агентству Ura.ru.

Мотивировочная часть решения суда еще не оглашена.

Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков заявил РИА Новости, что суд вынес решение, не дождавшись результатов психолого-психиатрической экспертизы в отношении женщины.

"Савиновских ее прошла, - сказал Бушмаков. - Но она [экспертиза] недооформлена была врачами. Проблема в том, что судья отказалась ждать".

История Савиновских

В декабре 2017 года Свердловский областной суд признал незаконным первое решение районного суда и направил дело на повторное рассмотрение.

Несколько лет назад Савиновских и ее супруг взяли под опеку из детдома двух мальчиков. У одного из них - органические повреждения головного мозга, у другого - детский церебральный паралич (ДЦП).

В августе 2017 года органы соцзащиты забрали у женщины обоих приемных детей, узнав о ее операции по удалению молочных желез. 21 сентября 2017 года Орджоникидзевский суд отказался вернуть ей двух изъятых детей.

В заключении районной опеки было сказано, что супруг Савиновских - 31-летний Евгений Соков - "не имеет дохода, обеспечивающего усыновленным детям прожиточный минимум, установленный в Свердловской области", а потому "не может быть кандидатом в усыновители".

Однако, как отмечает адвокат Бушмаков, Соков прошел школу приемного родителя и досрочно погасил ипотеку, а недавно у семьи появился загородный дом.

"Мы понимаем, что реальной причиной стала операция Юлии на груди. И это никак не может быть поводом для столь жестких действий чиновников", - заявлял адвокат.

Органы опеки подали иск о расторжении договора о приемной семье, когда Савиновских отказалась подписать добровольный отказ от детей.

Перемена пола

Ранее сотрудники опеки заявляли, что женщина, у которой помимо приемных есть трое родных детей, намеревалась провести операцию по перемене пола, доказательством чему якобы служил ее блог.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

По предположению Савиновских, органы опеки заподозрили, что она транссексуальна, а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

В интервью Би-би-си Савиновских говорила, что не думала о трансгендерном переходе и просто хотела избавиться от большой груди, которая ей мешала.

"Физически очень тяжело. Болит спина вечером, болит спина утром, позвоночник просто со страшной силой болит каждый день. Ты живешь, превозмогая боль", - объясняла она.