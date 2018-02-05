МВД обязали выплатить 2 млн руб. семье погибшего после экзамена в ОМОН

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Верховный суд России обязал МВД выплатить 2 млн рублей родственникам Максима Ядыкова, погибшего после экзаменационного боя при трудоустройстве в ОМОН Марий Эл.

Как сообщает "Комитет против пыток", судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда согласилась с решением о компенсации, которое было вынесено Йошкар-Олинским городским судом в ноябре 2016 года, но впоследствии отменено Верховным судом Республики Марий Эл.

"Верховный суд посчитал, что приведенные в кассационной жалобе доводы истцов заслуживают внимания, так как свидетельствуют о существенном нарушении судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, повлиявшим на исход дела", - цитирует решение коллегии "Комитет против пыток".

Максим Ядыков умер в октябре 2014 года - после сдачи экзамена по физической подготовке при трудоустройстве в ОМОН Марий Эл.

По словам родителей Ядыкова, в день экзамена им позвонили с неизвестного номера и сообщили, что их сыну стало плохо и его доставили в больницу. На следующий день он умер, не приходя в сознание.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть молодого человека наступила "от тяжелого ушиба головного мозга", возникшего от "четырехкратного воздействия тупого предмета".

По факту смерти Ядыкова было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, однако позже оно было прекращено - следователь решил, что в рассматриваемом случае имел место "уголовно-правовой казус в виде невиновного причинения вреда".

После этого семья погибшего обратилась в суд.

Не единичный случай

В ноябре 2014 года похожий инцидент произошел в Тюменской области. 25-летний Иван Голиней, недавно поступивший на службу в ОМОН, впал в кому, получив тяжелую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Как рассказывала мать молодого человека, в спецподзразделении утверждали, что Иван получил травму во время тренировки в результате попадания в голову баскетбольного мяча. Военно-врачебная комиссия пыталась доказать, что травма Голинея является бытовой.

Когда молодой человек пришел в себя, он рассказал, что получил травму в результате спарринга с одним из бойцов во время "традиционной церемонии посвящения".

В октябре 2017 года Тюменский областной суд постановил, что Иван Голиней получил увечья при исполнении служебных обязанностей, что позволит ему рассчитывать на выплату 2 млн рублей от МВД.

В мае 2017 года после вступительных испытаний в спецназ ФСИН в кому впал 21-летний житель Тюмени Владислав Елфимов.

Во ФСИН родственникам сообщили, что Владислав упал в душе, потеряв сознание после кросса. Однако другие сотрудники ведомства на условиях анонимности рассказали семье, что молодой человек участвовал в спарринге с тремя действующими бойцами.

В июне 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью Владислава Елфимова. По версии следствия, "неустановленное лицо" на территории ФСИН во время учебного спарринга нанесло ему травмы в виде ушиба головного мозга.