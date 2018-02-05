Премьер с золотым пистолетом: с чем связаны обыски у руководителей Дагестана

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Сменив Абдулатипова на посту главы Дагестана, Васильев пообещал масштабные силовые проверки

В Дагестане произошла одна из самых масштабных операций силовиков, в ходе которой задержаны премьер-министр и члены правительства республики. Массовая зачистка региональных элит началась через несколько месяцев после смены руководства Дагестана.

Оперативники в штатском и вооруженные люди в камуфляже осматривают дорогой особняк из желтого песчаника, камера показывает витиеватую клетку для птиц и кованые ворота, из особняка выводят людей в спортивных костюмах и сажают их в микроавтобус без опознавательных знаков.

Это видео, опубликованное 5 февраля на официальной странице Следственного комитета России (СКР) в YouTube, демонстрирует задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

В ходе обысков у врио премьера нашли пистолеты Beretta и ПМ, два автомата Калашникова, боеприпасы и золотой пистолет ТТ, говорится в официальном сообщении СКР.

СМИ весь день акцентировали внимание на золотом пистолете, изъятом при обыске у дагестанского премьера.

Сначала чиновников допросили в региональном отделении ФСБ, а затем повезли на самолете в Москву, в главное управление по расследованию особо важных дел СКР, сообщил источник агентства Интерфакс. В Москву их доставили специальным бортом.

Сейчас все они в статусе подозреваемых по делу о хищении денежных средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

Источник в правоохранительных органах Дагестана, не уполномоченный комментировать эту информацию в СМИ, на условиях анонимности рассказал Русской-службе Би-би-си, что, скорее всего, слушания пройдут в Басманном районном суде города Москвы.

Представитель суда сообщила Би-би-си, что материалов по делу в суд не поступало.

Пресс-секретарь врио главы Дагестана Владимира Васильева от комментариев Русской службе Би-би-си отказался.

Вал уголовных дел

Масшатбные задержания в Дагестане проходят с конца прошлого года.

Ведомство экс-министра образования Шахова, задержанного в понедельник, 5 января, уже было в центре уголовного дела, связанного со строительством школы в городе Каспийск. После ввода школы в эксплуатацию в сентябре 2017 года против сотрудников министерства образования, минстроя и строительной организации "Гранит" было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники организаций, принимавшие участие в строительстве, похитили 88 млн рублей на строительстве школы. Позже министр Шахов подал в отставку и покинул занимаемую должность.

В ноябре в отставку был отправлен прокурор Республики Дагестан Рамазан Шахнавазов.

19 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев, подозреваемых в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении в собственность Арскому кирпичному заводу (ОАО "АСПК") земельного участка стоимостью 1,1 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Особняк с кованой клеткой, где прошли задержания, принадлежит Абдусамаду Гамидову

В начале февраля был задержан главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. Его также подозревают в превышении полномочий.

Масштабные проверки республиканских властей были анонсированы еще в конце прошлого года. В конце декабря врио главы Дагестана рассказал о приезде специальной комиссии из Москвы, состоящей из 38 прокуроров и 40 экспертов. Возглавил комиссию замгенпрокурора Иван Сыдорук.

Васильев объяснил, что после назначения врио главы республики в октябре 2017 года столкнулся с множеством обращений граждан, суть которых сводилась к тому, что по многим жалобам так и не были приняты решения.

В операции, проведенной 5 февраля, местные следователи не участвовали. Пресс-секретарь республиканского управления СКР Расул Темирбеков подтвердил Русской службе Би-би-си, что управление не имело отношения к задержанию членов кабинета министров и его руководителя.

Все, кто был задержан за последние несколько дней, так или иначе связаны с незаконными сделками с землей, считает местный журналист Магомед-Салам Магомедов.

"Все претензии силовиков сейчас к тем, кто замешан в махинациях с недвижимостью, с незаконной передачей земельных участков. Врио главы Дагестана сам говорил, что особое внимание будет уделяться выделению земель под застройку, особенно в Махачкале", - говорит Магомедов.

Кого задержали

Все задержанные работали еще при предыдущем руководителе республики Рамазане Абдулатипове.

Гамидов занимал должность премьера с 2013 года. Местные СМИ причисляют его к так называемому мекегискому клану, названному в честь села Мекеги, из которого родом врио премьера и его окружение (он стал врио после назначения Васильева).

"В клан входит бывший мэр Каспийска, экс-председатель народного собрания Дагестана и многие другие чиновники. Арестованный раннее мэр Махачкалы Муса Мусаев также был связан с мекегиским кланом - он работал в банке, основанном семьей Гамидовых, при назначении в мэры Махачкалы он также считался креатурой семьи Гамидовых", - рассказал Би-би-си дагестанский журналист, попросивший об анонимности из соображений безопасности.

Задержанный вице-премьер Юсуфов родом с юга Дагестана, его называют хорошим финансистом и специалистом в вопросах экономики. "Он умел довольно красиво рисовать результаты для власти. Когда нужны были какие-то отчеты, данные, которые демонстрируют успехи, но таковыми не являются, опыт Юсуфова был бесценен", - считает житель Махачкалы Магомед Магомедов.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Врио премьера республики доставили сначала в местное отделение ФСБ, а затем самолетом в Москву

Бывшего премьера и его двух заместителей, доставленных спецрейсом в Москву, называют ставленниками предыдущего главы Дагестана.

До прихода к власти Абдулатипова будущий премьер Гамидов занимал должность министра финансов. Исаев был депутатом народного собрания, а при Абдулатипове ему была предложена должность вице-премьера. Юсуфов также стал заместителем председателя правительства в период правления Абдулатипова.

Сам Абдулатипов, отправленный в отставку в октябре, резко отреагировал на задержания бывших подчиненных. "Если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении", - сообщил он РБК.

Задержания в Дагестане называют усилением позиций врио главы региона. В республике, где сильно развита клановость и коррупция, ставленник Кремля борется за усиление влияния интересов федерального центра в республике.

"Васильев когда пришел, сразу сказал: это не я пришел в Дагестан, сюда пришла Россия", - рассказал бывший сотрудник администрации главы региона, не уполномоченный давать комментарии и попросивший об анонимности.

"Слишком мало арестов, мало задержаний - это единственная претензия, о которой мы слышим сейчас в Дагестане", - сказал Би-би-си местный активист Абдулла Гасанов.