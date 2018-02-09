Бывший губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет за взятки

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Александр Хорошавин вину так и не признал

Южно-Сахалинский горсуд приговорил к 13 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей (8,6 млн долларов) экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток на сумму более 500 млн рублей и легализации незаконно полученных доходов.

Наказание, назначенное судом Хорошавину, полностью повторяет требование прокуратуры: 13 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

В приговоре предусматривается, что экс-губернатор Сахалина должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Хорошавина задержали в ночь на 4 марта 2015 года на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, бывший губернатор и его подчиненные получили взятки от предпринимателей на общую сумму в 522 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Sledstvenniy komitet/TASS Image caption Часы, которые, как утверждает следствие, нашли у Хорошавина при обыске

Хорошавина обвиняли в том, что с 2009 года он вместе с сообщниками получил крупные суммы от восьми бизнесменов из разных сфер: от рыболовства и сельского хозяйства до транспортного обеспечения и строительства. Больше всех (5,6 млн долларов) Хорошавину, по версии следствия, заплатил предприниматель Николай Кран, компания которого строила четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

"Не могу поступиться принципами"

До середины февраля 2017 года Хорошавин находился в Москве, в СИЗО Лефортово, а затем его этапировали на Сахалин. Имущество бывшего губернатора, происхождение которого он не смог объяснить, в сентябре 2016 года конфисковали - государству отошли московские квартиры Хорошавина, элитные автомобили, драгоценности и коллекции часов.

Хорошавин в последнем слове заявил о своей невиновности: "Не было никаких взяток".

Обращаясь к судье, он добавил, что, если его слова повлияют на ее решение в сторону ухудшения, то пусть так и будет. "Я не могу поступаться своими принципами и моралью, - сказал бывший глава региона. - Даже если в стране объявлена антикоррупционная кампания, а для кого-то маячат награды и новые звезды, это не должно влиять на принятие итогового решения, главное - это правда".

Экс-губернатор отметил, что ему не стыдно ни за руководство регионом, ни за свою жизнь. "Я не шел на компромиссы, не выбирал легких путей, старался отстаивать свои личные принципы, отстаивать интересы родного края, - подчеркнул он. - Как это получилось, судить людям. Я очень надеюсь, что те восемь лет окажутся не самыми плохими и тяжелыми в истории региона".

До задержания по подозрению в получении взяток в 2015 году на Хорошавина несколько раз обрушивался с критикой "Общероссийский народный фронт". Так, в декабре 2013 года на форуме ОНФ тогдашний сопредседатель "фронта" Александр Бречалов пожаловался Путину на администрацию Сахалинской области, заложившую в бюджет 680 млн рублей на "улучшение имиджа губернатора".

На канале ОНФ на YouTube уже после ареста Хорошавина появился минутный мультфильм, в котором персонаж, похожий на губернатора Сахалинской области, отчитывается перед персонажем, напоминающим президента. В конце "президент" нажимает на кнопку под столом, под "губернатором" раздвигается пол и он улетает вниз.

С 2014 года восемь российских губернаторов оказались подозреваемыми по уголовным делам - помимо Хорошавина, это бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко, экс-губернатор Брянской области Николай Денин, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, бывший глава Челябинской области Михаил Юревич (уехал в Лондон), экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов и экс-губернатор Кировской области Никита Белых.

Белых 1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы.