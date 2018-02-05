Израильтянин убит ножом на остановке на Западном берегу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нападавшему удалось скрыться с места преступления

Гражданин Израиля был убит неизвестным недалеко от одного из крупнейших израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Власти Израиля охарактеризовали нападение как террористический акт.

Нападавшему удалось скрыться, и сейчас ведутся его поиски. По имеющейся информации, это палестинец.

Смерть жертвы от ранений подтвердил в "Твиттере" официальный представитель израильской полиции Микки Розенфельд.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на распространенное в городе информационное сообщение, погибший мужчина был жителем поселения Хар-Брака. Убитому было около сорока лет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападавшего во что бы то ни стало найдут и привлекут к ответственности.

Нападение произошло на следующий день после чтого, как Израиль задним числом легализовал самовольное еврейское поселение в ответ на убийство местного жителя в январе.

Нападение произошло на автобусной остановке недалеко от города Ариэль на Западном берегу.

На кадрах с камер наблюдения, которые публикуют израильские СМИ, видно, как мужчина с рюкзаком подходит к человеку, стоящему на остановке и бьет его ножом в грудь.

Как сообщают военные, находившийся неподалеку солдат преследовал нападавшего на автомобиле и сбил него, но тому все равно удалось бежать.

Как следует из заявления военных, они полагают, что нападавший - палестинец, сообщает агентство Франс пресс. Его разыскивают военные и полиция. Город оцеплен.

Пока никто не взял на себя ответственности за эту акцию, однако радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, выпустила заявление, в котором одобрила нападение, назвав его продолжающимся сопротивлением решению США признать Иерусалим столицей Израиля.

Череда нападений

Меньше месяца назад, девятого января, в своей машине по дороге домой был обстрелян житель поселения Хават-Гилад, раввин Разиэль Шевах. Через несколько дней он скончался в больнице. Поиски его убийцы все еще продолжаются.

Череда нападений палестинцев на израильтян продолжается с 2015 года. За это время жертвами атак стали 52 гражданина Израиля и пятеро иностранцев.

По данным израильской полиции, за этот же период были убиты 300 палестинцев - в основном это были нападавшие во время столкновений с израильскими военными.

Ариэль - одно из крупнейших израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Ранее Израиль заявлял, что в случае, если с палестинцами будет заключен договор, Ариэль, а также ряд других городов и поселений построенных на оккупированной территории, должны остаться за Израилем.

Палестинцы настаивают на том, что все израильские поселения, построенные на земле, которую они считают своей, должны быть снесены.

С начала оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима в 1967 году израильские поселенцы построили на этих территориях около 140 поселений. Сегодня в там живет около 600 тысяч израильтян.

Кроме того на территориях находятся около 100 форпостов - небольших стихийных поселений, построенных без санкции правительства.

В прошлом году парламент Израиля задним числом легализовал 55 форпостов. Некоторые из них были расположены на земле, находившейся в частных владениях палестинцев, которым теперь будет выплачена компенсация.