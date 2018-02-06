Резкое падение индекса Доу-Джонса встревожило инвесторов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так резко Доу-Джонс не падал с 2008 года

Фондовый индекс Доу-Джонса в понедельник упал на 1175 пунктов - это самое сильное падение главного фондового индекса США в рамках одного дня со времен финансового кризиса 2008 года.

За день ведущий фондовый индекс США упал на 4,6%, побив одиннадцатилетний антирекорд. 29 сентября 2008 года индекс Доу-Джонса упал на 777,68 пунктов, после того как конгресс не одобрил выделение банкам 700 млрд долларов госпомощи после коллапса инвестбанка Lehman Borthers.

Сейчас инвесторы ищут малейшие сигналы перемен в экономических прогнозах, ожидая, что они могут привести к росту ключевой ставки.

В пятницу Министерство занятости США выпустило статистику по занятости, показавшую, что зарплаты американцев выросли больше, чем предполагалось.

С ростом зарплат есть риск роста инфляции, обусловленной повышением трат.

Чтобы противодействовать возможной инфляции, американский центробанк должен будет поднять процентные ставки, что пугает инвесторов, которые ожидали, что ключевая ставка в США будет подниматься не чаще двух-трех раз в год.

Фондовые индексы

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Лондонский FTSE 100 закрылся на 1,46% ниже открытия в понедельник.

В январе индекс Доу-Джонса показывал быстрый рост: в течение месяца он преодолел рубежи в 25 и 26 тысяч пунктов.

Президент США Дональд Трамп после своего вступления в должность несколько раз говорил о росте фондовых рынков США. Последний твит Трампа на эту тему датируется седьмым января.

"Фондовый рынок создает невероятные преимущества для нашей страны, не только с точки зрения рекордного роста цен на акции, но и создавая новые рабочие места. Работа. Работа. Работа. Семь ТРИЛЛИОНОВ долларов стоимости было создано с тех пор, как мы одержали нашу большую победу на выборах!" - написал Трамп.

Однако в понедельник представитель Белого дома сказал в интервью Си-эн-би-си, что падение индекса Доу-Джонса вызывает беспокойство.

"Мы всегда беспокоимся, если видим падение капитализации рынка, но мы уверены в фундаментальных показателях экономики", - заявил чиновник.