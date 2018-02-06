Рубль ослаб, индексы снижаются: российская биржа падает вслед за США

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Российские биржи вслед за обвалом рынков в США и Азии начали торги с резкого снижения, рубль ослаб. Инвесторы ищут "тихую гавань", и для России это не очень хорошие новости: инвесторы начали продавать гособлигации развивающихся стран. Причины падения пока точно никто определить не может.

Российские биржи во вторник утром вслед за обвалом на американских и азиатских рынках открылись снижением. Индекс московской биржи в первые минуты торгов упал на 2%, а индекс РТС - почти на 3%.

Позже падение несколько замедлилось: к 10:25 индекс РТС снизились лишь на 2,05%, а индекс московской биржи - на 1,4%.

Подешевел и рубль: курс доллара после открытия бирж вырос на 11 копеек - до 57,3 рубля, а курс евро - на три копейки (до 70,9 рубля).

Индекс волатильности RVI Московской биржи, который фактически отражает настроения игроков на рынке, вырос на 10:25 по Москве до 24,76%. Если индекс растет, то игроки на бирже ожидают падений и неопределенности. Правда, до "панических" показателей декабря 2014 года индекс не добрался. На пике он был в декабре 2014 года - 121,4%.

С чего все началось и что происходит

Российские биржи находятся в "красной" зоне, как и мировые фондовые биржи. Падение началось на торгах в США: в понедельник индекс S&P 500 упал более чем на 4,1%, а Dow Jones - на 4,6%.

Вслед за американскими начали падать и азиатские биржи, например, японский NIKKEI обрушился на 4,7%, а индекс гонконгской фондовой бирже Hand Seng - на 4,4%.

На фоне общего падения подешевела и нефть: цены на Brent снизились более чем на 1% до 66,94 доллара за баррель.

"Люди просыпаются в шоке: январь был очень хорошим месяцем, а потом вдруг наступил февраль и все лопнуло", - описал ситуацию агентству Блумберг Керри Крейг, стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management в Мельбурне. По его словам, он получил множество писем от клиентов, которые хотят узнать, что же происходит.

Причины не установлены

Но причины обвала никто с точностью не может объяснить. Нынешняя распродажа на рынке также напоминает обвал мая 2010 года. Он был связан с ошибкой электронных алгоритмов для торговли - резким закрытием позиций, приводит агентство Блумберг мнение аналитика инвестиционной компании Evercore ISI Денниса Дебушера.

Есть и другое объяснение. Блумберг пишет обращает внимание на сочетание сразу нескольких факторов, которые могли бы привести к падению рынков - от опасений по поводу политики ФРС в будущем до быстрой коррекции на рынках после долгого времени затишья. В утреннем обзоре БКС паника на мировых рынках объясняется тем, что инвесторов беспокоит более агрессивное, чем ожидалось повышение ставки ФРС США.

Плохие новости для России

Российские экономисты отмечают, что инвесторы начали искать "тихую гавань". И, судя по всему, для России это не очень хорошие новости: аналитики фиксируют продажи облигаций развивающихся стран.

Так, в утреннем отчете инвестиционной компании АТОН говорится о волне распродаж на рынках акций, которые вынудили инвесторов скупать качественные активы, прежде всего, казначейские облигации США.

Экономисты компании пишут о том, что в понедельник начала расти доходность по государственным облигациям развивающихся стран, например, Аргентины и Турции - это происходит, когда инвесторы продают эти бумаги, а их цена снижается. Доходность по российским еврооблигациям также выросли на 3-4 базисных пункта, а по облигациям федерального займа, номинированным в рублях, рост составил 2-3 б.п.

В "Уралсибе" напоминают, что российский рынок сейчас на 30-40% дешевле рынков развивающихся стран и на 50-60% дешевле рынков развитых. В утреннем отчете банка "Уралсиб" тоже отмечают, что началось бегство инвесторов в защитные активы, например, казначейские облигации США. Экономисты банка пока не могут ответить на вопрос, смена ли это тренда на рынках или просто ожидаемая коррекция после сильного роста.

В БКС ожидают, что торговый день во вторник принесет некоторое облегчение, но в целом полностью компенсировать для российских рынков панику инвесторов на мировых не удастся. Российские рынки, по мнению экономистов БКС, должна поддержать одна хорошая новость: отсутствие угрозы введения американских санкций.