Российский авторынок показал рекордный рост за семь лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По оценке "АвтоВАЗа", российский авторынок в этом году может увеличиться на 10%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе выросли на 31,3%, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Эксперты отмечают, что это лучший показатель роста рынка с 2011 года.

В ассоциации также ожидают позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, возможно, уже с меньшим размахом.

"Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы", - говорится в отчете.

Лидером российского авторынка продолжает оставаться "АвтоВАЗ", который в январе продал 22 тысячи автомобилей LADA (на 29% выше прошлогоднего показателя). На втором месте - южнокорейский автоконцерн KIA, реализовавший за этот период 15 310 машин (прирост в 49%).

Самым продаваемым автомобилем впервые стала Lada Vesta, которая была реализована тиражом в 6 696 экземпляров.

Ранее президент "АвтоВАЗа" Николя Мор заявлял, что российский авторынок в этом году может увеличиться примерно на 10% благодаря отложенному спросу, стабильному рублю и продолжению господдержки.

При этом представители нескольких автодилеров отмечали в беседе с газетой "Ведомости", что январь - это всегда месяц затишья в продажах автомобилей из-за затяжных новогодних праздников.

В декабре АЕБ не стала давать прогноз по авторынку на 2018 год, объяснив это неопределенностью в связи с планами российского правительства увеличить ставку утилизационного сбора.

В конце января "Сбербанк" опубликовал исследование, в котором отмечалось, что российский средний класс перестал экономить и готов покупать более дорогие продукты. Холдинг "Ромир" также сообщал, что россияне стали меньше экономить в прошлом году на крупных покупках.

В то же время, по данным Росстата, в 2017 году реальные располагаемые расходы (то есть деньги, которые оказываются на руках у населения после выплаты всех необходимых платежей) снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом.