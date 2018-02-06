Российские спорстмены обжаловали неприглашение на Олимпиаду в суде

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Российские спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, подали к Международному олимпийскому комитету (МОК) иск в спортивный арбитражный суд в Лозанне. В своем заявлении 32 спортсмена просят суд срочно обязать комитет допустить их до участия в Играх.

О подаче иска сообщают российские информагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер", которая представляет интересы российских спортсменов.

"В качестве оснований для иска указаны непрозрачный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере", - говорится в заявлении.

Подавшие иск спортсмены ходатайствуют о проведении слушаний 7 февраля. Среди них оказались, в частности, Виктор Ан, Антон Шипулин, Дарья Виролайнен, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Иван Букин и другие.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, не согласившихся с решением МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи.

CAS посчитал, что доказательств, собранных МОК в отношении этих спортсменов, недостаточно для того, чтобы однозначно утверждать, что они нарушили антидопинговые правила. Тем не менее МОК все равно отказался пригласить на очередные игры спортсменов, жалобу которых удовлетворил CAS.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенхчане стартует 9 февраля. Из-за допингового скандала поехать на нее смогут только те российские спортсмены, которые ни разу за свою карьеру не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов - МОК высылает им официальные приглашения.

Спортсмены, которые получили приглашения, поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме, а в случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.

Россия просила МОК допустить в Пхенчхан 389 спортсменов, однако приглашения получили только 169. При этом многие ведущие российские спортсмены, в том числе биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, не получили приглашения МОК даже несмотря на то, что не были официально дисквалифицированы.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане в декабре прошлого года. Организация посчитала доказанным тот факт, что в России на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб. Российские власти существование такой системы отрицают.