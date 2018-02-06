Десятки охранников Олимпиады в Пхенчхане заразились норовирусом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вместо охранников на службу заступили 900 военных

Десятки охранников Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане попали в больницы с норовирусом и были вынуждены прекратить работу. Вместо них охранять мероприятие направили военнослужащих.

Всего в больницы с симптомами рвоты и диареи были госпитализирован 41 человек. Сообщается, что все они жили в молодежном центре в Пхенчхане, а не в олимпийской деревне.

В оргкомитете Олимпиады сообщили, что, по их данным, норовирус подхватили 32 человека. По данным организаторов, из них 21 человек проживал в молодежном центре, а еще 11 - в других местах.

Пока неясно, как именно они заразились. В настоящее время проверяется водопроводная вода, проводятся обследования персонала и продуктов питания. Кроме того, среди персонала распространяют антисептик для рук.

Норовирусы вызывают острую желудочно-кишечную инфекцию. Вирус очень заразен и может передаваться в том числе через еду или воду.

Олимпийские игры в Пхенчхане начнутся в пятницу и продлятся до 25 февраля.

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Официальный представитель Олимпиады Кристоф Дюби заявил, что приняты оперативные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

"Очень жесткие меры приняты в отношении еды и напитков", - сказал он. - Когда выявляется случай заражения, начинается дезинфекция всей зоны, где находился этот человек".

Всего от работы отстранено более тысячи сотрудников частных охранных компаний. Вместо них обеспечивать безопасность будут 900 специально направленных в Пхенчхан военнослужащих.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний и другие государственные службы сейчас обсуждают средства профилактики", - сказал глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом. Он также извинился за инцидент.

В прошлом году на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне атлеты из нескольких стран были вынуждены прервать выступления из-за вспышки норовируса в отеле.