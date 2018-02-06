Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Основатель сайта WikiLeaks проживает в посольстве Эквадора в Лондоне уже в течение почти шести лет

Лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выданный шесть лет назад, объявила судья магистратского суда Вестминстера Эмма Арбутнот.

Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, которые расследовали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него.

С тех пор в течение шести лет Ассанж не выходил за пределы посольства, общаясь с внешним миром по интернету и изредка принимая посетителей. Тем временем в Швеции расследование по его делу было прекращено.

Тем не менее, британский судебный ордер на его арест продолжает действовать, и, если Ассанж выйдет за пределы посольства, он будет немедленно арестован за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия.

Его адвокаты на прошлой неделе внесли в магистратский суд Вестминстера прошение об отмене ордера на арест Ассанджа, заявляя, что он утратил свою целесообразность.

Ассанж опасается, что в случае, если он выйдет из посольства Эквадора, он будет задержан и выдан американским властям, которые расследуют деятельность основанного им сайта WikiLeaks.

Его адвокаты указывают, что британские власти отказываются подтвердить или опровергнуть существование американского запроса на выдачу Ассанджа.

Кто такой Джулиан Ассанж? Почему он до сих пор живет в посольстве Эквадора?

Австралийцу Джулиану Ассанджу, которому исполнилось 46 лет, действительно может угрожать выдача в США в связи с открытым там делом о публикации сайтом WikiLeaks секретных военных дипломатических материалов.

Самым известным из этих материалов стала видеозапись бортовых камер американского вертолета, которые зафиксировали обстрел американскими военными группы мирных жителей в Ираке, в результате которого погибли, среди прочих, иракские журналисты.

Обвинения в сотрудничестве с Россией

Ассанж вызывает самые разные оценки в прессе и общественном мнении. Некоторые считают его борцом за свободу слова, разоблачителем коррупции и злоупотреблений официальных властей, другие - врагом государства.

В 2016 году ООН заявила, что Ассандж неправомерно преследуется США и Швецией, призвав власти этих стран прекратить лишать его свободы.

Добровольное заключение Ассанджа не остановило поток публикаций с сайта WikiLeaks. В преддверии президентских выборов 2016 года сайт опубликовал тысячи электронных писем, украденных с почтовых серверов избирательного штаба Хиллари Клинтон, что нанесло огромный ущерб её кампании.

Сама Клинтон не раз утверждала, что Джулиан Ассандж находится в контакте с российскими разведывательными службами, и что его сайт получил информацию от них.

"Ассанж стал неким нигилистическим оппортунистом, который исполняет команды диктатора, - заявляла Клинтон. - Сайт WikiLeaks, к сожалению, представляет собой практически отдел российской разведки".

В ответ Ассанж в своем твите написал, что не считает Клинтон достойной доверия.

Что будет дальше?

В январе этого года Эквадор предоставил Джулиану Ассанджу гражданство. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза заявила, что её страна обязана выполнить свой долг.

"Проблема состоит не в том, что обратившийся к нам с просьбой о предоставлении убежища человек противостоит британскому правосудию, - заявила она. - Мы имеем обоснованные опасения, что жизни и здоровью гражданина Ассанжа может угрожать опасность, не обязательно со стороны Британии, а со стороны третьих стран".

Шведская прокуратура отказалась от обвинений Ассанжа в сексуальных домогательствах в мае 2017 года. Тогда же она отозвала европейский ордер на его арест. Однако британская полиция заявила, что Ассанж все равно будет задержан, если выйдет из здания посольства.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что аннулирование европейского ордера на арест означает, что британский ордер также утратил свою силу. В ответ британские власти заявили, что не допустят, чтобы австралийский и эквадорский гражданин смог обратить себе в пользу уклонение от правосудия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вместе с Ассанжем остается в посольстве и его знаменитый кот по имени Джеймс

Джулиан Ассанж: как развивались события