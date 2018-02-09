Спортивный суд отклонил жалобы россиян на недопуск на Олимпиаду

Правообладатель иллюстрации Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Cпортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск группы российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Россияне требовали обязать комитет допустить их на предстоящие игры в Южной Корее.

Суд отклонил апелляции 32 российских спортсменов на решение МОК о недопуске на Олимпиаду и обращения еще 15 россиян, не получивших приглашение на Зимние игры в южнокорейском Пхенчхане, уточняется в документе, опубликованном на сайте суда.

Трое арбитражных судей во главе с канадкой Кэрол Робертс сочли, что процедуру допуска российских спортсменов на Игры нельзя рассматривать как разновидность санкций.

"Хотя членство Олимпийского комитета России приостановлено, МОК, тем не менее, решил предложить индивидуальным спортсменам возможность принять участие в Зимних играх на особо оговоренных условиях - этот процесс был призван уравновесить заинтересованность МОК в глобальной борьбе против допинга и интересы индивидуальных спортсменов из России", - указывается в сообщении арбитража.

Апелляции рассматривала специальная выездная комиссия арбитража в Пхенчхане, где 9 февраля стартуют Олимпийские игры. Среди заявителей иска были биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и фигуристка Ксения Столбова.

Атлеты решили обратиться в суд после того, как не получили от МОК приглашения на Игры-2018. Ни один из этих спортсменов не был отстранен за допинговые нарушения или подвергнут каким-либо санкциям: они имеют допуск и на крупные международные старты, в которых уже участвовали в этом сезоне.

В качестве оснований для иска атлеты указывали "непрозрачный характер примененных критериев, дискриминацию по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере".

СМИ писали, что некоторые из этих спортсменов, например Устюгов и Шипулин, не получили приглашения из-за оказавшейся в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) базы Московской антидопинговой лаборатории. Она содержит результаты тестирования российских спортсменов с января 2012 года по июль 2015 года. При этом никаких конкретных претензий спортсменам не предъявляли.

Не фигурировали спортсмены и в докладе комиссии Дениса Освальда, посвященном перепроверке проб с сочинской олимпиады. Выводы группы привели к тому, что некоторые российские спортсмены решением МОК были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Кроме того, их лишили медалей, завоеванных на Играх в Сочи.

28 российским спортсменам, в том числе скелетонисту Александру Третьякову, лыжнику Александру Легкову и конькобежке Ольге Фаткулиной удалось оспорить это решение. Арбитраж в Лозанне встал на сторону россиян, сняв с них наказание в виде пожизненного отстранения и вернув им олимпийские медали.

Несмотря на это, МОК отказался допустить на Игры 15 оправданных российских атлетов, которые изъявили желание поехать в Корею. В организации это объяснили тем, что суд не предоставил комиссии убедительных доказательств "чистоты" этих спортсменов.

Кроме того, МОК по-прежнему настаивает на существовании в России госсистемы поддержки допинга. А глава комитета Томас Бах после решения об оправдании российских олимпийцев и вовсе предложил реформировать СAS.

Приглашения на Игры в Пхенчхане получили только 169 спортсменов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе "олимпийский спортсмен из России". Атлетам нельзя использовать национальную символику, в случае их победы будет исполняться не российский, а олимпийский гимн.