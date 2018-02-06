На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4
- 6 февраля 2018
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на восточном побережье Тайваня в уезде Хуалянь. Информации о пострадавших пока не поступало.
Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья.
В результате землетрясения частично обрушилось здание одного из отелей. В настоящее время на месте работают спасатели.
RT @ aoi_sugai_19902: Hotels with Hualien— FastNews00 (@fastnews00) 6 февраля 2018 г.
The first floor disappeared pic.twitter.com/IQFHFLAMHs
Конец Twitter сообщения , автор: @fastnews00
Судя по фотографиям в социальных сетях, дороги и высотные здания в районе землетрясения получили значительные повреждения.
В воскресенье вечером в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовало два афтершока меньшей силы.
Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.