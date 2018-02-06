Разогнал "АвтоВАЗ": почему Николя Мор покидает российский завод

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption В январе Николя Мор стал операционным директором группы Renault в Евразии

В "АвтоВАЗе" сменится президент. Сейчас автомобильной компанией руководит Николя Мор. В декабре 2017 года стало известно, что Мор стал операционным директором группы Renault в Евразии, и теперь француз покидает автозавод на фоне роста продаж автомобилей.

О грядущей смене президента "АвтоВАЗа" заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, кандидатуру нового руководителя выберут французы из Renault, которым принадлежит контролирующая доля в автомобилестроительной компании (у "Ростеха" после докапитализации будет четверть акций).

"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, сейчас подбирают они [французы]. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение", - сказал Чемезов.

5 февраля из "АвтоВАЗа" ушла вице-президент по антикризисному управлению Елена Фролова. Пресс-секретарь компании Сергей Ильинский заявлял, что Фролова уволилась "по личным мотивам".

Что было до Мора

Николя Мор - это второй иностранец на посту президента "АвтоВАЗа". До него эту должность занимал швед Бу Андерссон, который пришел в "АвтоВАЗ" в январе 2014 года и сменил на этом посту Игоря Комарова (сейчас возглавляет "Роскосмос").

В то время у Андерссона была репутация человека, который умеет снижать издержки и увольнять ненужных для бизнеса работников.

Андерссон руководил "АвтоВАЗом" до весны 2016 года. Он ушел досрочно. За время работы швед прославился сокращением персонала на 28% и закупками более качественных комплектующих у иностранных поставщиков.

Решения руководства "АвтоВАЗа" критиковал Чемезов. По его мнению, Андерссон должен был больше работать с российскими поставщиками. Также нельзя было увольнять людей, не помогая им с поиском другой работы, считает глава "Ростеха".

Компания закончила 2015 год с убытком в 74 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности. Руководство объясняло такие результаты сокращением автомобильного рынка и ростом цен на комплектующие из-за девальвации рубля.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2014 году в России было продано 2,49 млн автомобилей, а в 2015-м - 1,6 млн машин.

Француз вместо шведа

Николя Мор работает в Renault с 2000 года. Он был назначен главой "АвтоВАЗа" в марте 2016 года. Руководство компании сообщило, что для финансового оздоровления "АвтоВАЗа" требуется 85 млрд рублей. Акционеры согласились на допэмиссию.

Сообщалось, что после выпуска акций доля "Ростеха" снизится до блокирующего пакета в 25%, остальное будет принадлежать Renault.

Мор начал работу в "АвтоВАЗе" в период, когда в России продолжался спад рынка машин. В 2016 году продажи сократились на 11% до 1,43 млн автомобилей.

Новый глава "АвтоВАЗа" говорил в октябре 2016 года, что компания будет увеличивать долю локальных поставщиков. Также он отмечал, что производителю не избежать сокращений, но менеджмент будет действовать осторожнее, чем предыдущее руководство.

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На 2017-2018 годы "АвтоВАЗ" запланировал сокращения 20% персонала или 8 тысяч человек, заявлял полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании с Николя Мором минувшим летом.

"Люди должны получить все положенные выплаты, получить новые профессии, новые хорошо оплаченные рабочие места. Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности", - говорил Бабич.

В "АвтоВАЗе" отмечали, что речь идет о прогнозах, а не о конкретных решениях.

В 2017 году автомобильный рынок перестал падать - по итогам года продажи выросли на 12% до 1,6 млн автомобилей. Продажи "АвтоВАЗа" выросли на 17% до 311,6 тыс. машин. Lada остается самой продаваемой машиной в России.

Продолжается программа рекапитализации "АвтоВАЗа". Компания получила 25 млрд рублей в результате допэмиссии. По итогам января-сентября 2017 года "АвтоВАЗ" впервые за пять лет получил операционную прибыль - 1,9 млрд рублей.

Тем не менее "АвтоВАЗ" по-прежнему оставался в чистом убытке, который составил 4,5 млрд рублей. На финансовый результат повлияли 7 млрд рублей процентных платежей по долгу в размере почти 92 млрд рублей.