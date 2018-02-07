Суд в США обязал фирму сына топ-менеджера РЖД заплатить $6 млн

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дело Prevezon слушалось в федеральном суде Южного округа на Манхэттене

Манхэттенский федеральный суд несколько часов назад объявил, какую сумму должна Дяде Сэму кипрская компания Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву, сыну заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва.

Эта сумма составляет 6038814 долларов и 96 цента. Вот ее генезис.

В конце октября прошлого года Prevezon не внесла в срок 5,9 млн долларов, которые она обязалась выплатить в доход американского государства в соответствии с заключенным в мае внесудебным соглашением с федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Гражданский иск против Prevezon и десятка ее дочек был возбужден еще в 2013 году. Прокуроры обвинили их в отмывании через приобретение элитной манхэттенской недвижимости небольшой части из 230 млн долларов, похищенных более 10 лет назад у российской казны в ходе грандиозной налоговой аферы, которую разоблачил аудитор Сергей Магнитский.

Впоследствии он сам был арестован, обвинен в России в том же хищении и в 2009 году скончался в "Матросской тишине" при подозрительных обстоятельствах.

Как утверждал истец, компаниям Кацыва перепали из этой суммы всего 1,96 млн долларов, которые были вложены в европейскую недвижимость. Прибыль от этих инвестиций вкладывалась в недвижимость уже в Нью-Йорке.

Адвокаты компаний Кацыва, который сам ни в чем не обвинялся, весной прошлого года внезапно договорились с прокуратурой буквально за два дня до начала процесса.

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Как писал тогда рассматривающий иск против Prevezon федеральный судья Уильям Поули, если бы стороны не поладили миром, "судебный процесс нарисовал бы картину международной интриги, колоссальной налоговой аферы, завершившейся тем, что 230 млн долларов перебрасывались через запутанную сеть подставных компаний".

Поули писал на днях, что "события, породившие эту тяжбу, разворачивались по всему земному шару и читаются, как роман Джона Ле Карре".

По словам судьи, в отсутствие мировой сделки процесс длился бы несколько недель и мог кончиться неблагоприятно для ответчиков, которым тогда бы пришлось выложить в районе 14 млн долларов.

Замороженные средства в Нидерландах

Prevezon должна была расплатиться с американским правительством до 31 октября 2017 года. Однако в этот день ее адвокат Фейт Гэй направила судье письмо, в котором заявила, что, с точки зрения Prevezon, майское соглашение с прокуратурой не обязывает компанию выплатить искомую сумму к этой дате.

По словам адвоката, еще в 2014 году американская прокуратура заручилась согласием правительства Нидерландов заморозить чуть больше 3 млн евро, которые компания AFI Europe N. V. была должна Prevezon.

Мировая сделка, заключенная 15 мая, предусматривала, что прокуратура попросит голландские власти разморозить эти деньги, а Prevezon через 15 рабочих дней после этого выплатит прокуратуре около 5,9 млн доллларов.

После этого прокуратура разморозит суммы, вырученные за счет продажи манхэттенских квартир, купленных якобы для отмывания барышей от аферы, которая была разоблачена Магнитским.

10 октября, продолжала Гэй, прокуратура известила ответчиков, что Голландия согласилась разморозить указанные 3 млн евро, которые AFI Europe была должна Prevezon.

Но одновременно голландские власти снова заморозили эту сумму уже в связи со своим собственным следствием о возможном отмывании денег компанией Кацыва. Это следствие было начато в ответ на жалобу, которую подала в Голландии компания Hermitage Capital Management.

Последняя принадлежит британскому инвестору Уильяму Браудеру, который представил нью-йоркским прокурорам львиную долю доказательной базы их иска против Prevezon.

Адвокат Кацыва нашла подозрительным, что жалоба была подана в Голландии 16 мая, то есть буквально на следующий день после заключения мировой сделки в Нью-Йорке.

В свете вышесказанного, писала Гэй, ответчики не считают, что должны в данный момент делать какие-то выплаты согласно сделке с прокуратурой.

Та парировала, что с нее взятки гладки: она честно и вовремя известила голландцев о том, что заморозка денег, которые AFI Europe должна Кацыву, больше не требуется, то есть выполнила свои обязательства. За то, что произошло в Голландии после этого, она ответственности не несет.

В ходе тяжбы, тянувшейся с октября, стороны разошлись в трактовке английского слова release. Prevezon толковала его как "выплатить" (ей деньги, которые ей должны в Голландии). Прокуратура настаивала на толковании его как "разморозить" и доказывала, что голландский суд по ее просьбе именно это и сделал. Не ее вина, что он тут же заморозил деньги обратно в связи со своим собственным расследованием.

С процентами

Как писал в конце той недели судья Поули, с точки зрения Prevezon, американцы обязаны убедить Голландию разморозить деньги, которые AFI Europe должна Кацыву.

"Но прокуратура не имеет полномочий на то, чтобы диктовать, как Голландии следует распорядиться активами на своей собственной территории", - заметил судья и приказал Prevezon выплатить Дяде Сэму искомые 5,9 млн долларов с набежавшими процентами из расчета 9% годовых.

Клерк судьи только что объявил, что на 6 февраля проценты составили 142481 долллар и 27 центов.