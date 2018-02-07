Тарантино обвиняют в оправдании Полански за изнасилование

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Голливудский режиссер Квентин Тарантино оказался под огнем критики после того, как было опубликовано его интервью 15-летней давности, в котором он оправдывает Романа Полански за секс с 13-летней девочкой.

Издание Jezebel опубликовало радиоинтервью режиссера, состоявшееся в 2003 году с ведущими Говардом Стерном и Робин Квиверс, в котором Тарантино сказал, что не считает секс режиссера Романа Полански с 13-летней, в котором его обвинили в 1977 году, изнасилованием.

"Она этого хотела"

На слова ведущего о том, что, возможно, девочка не хотела заниматься сексом с Полански, Тарантино сказал: "Нет, дело не в этом. Она с ним встретилась, и она этого хотела".

"Я не верю, что это насилие - но я верю, что это противозаконно. Для таких 13-летних тусовщиц - это не насилие", - говорит Тарантино в интервью.

"Он не насиловал 13-летнюю девочку. Да, это был секс с малолетней. Но это не то же самое, что изнасилование. Когда мы говорим "изнасилование", имеется в виду, что с человеком обходятся жестко, валят его на пол - это одно из самых жестоких преступлений на свете. Это как разбрасываться словом "расист". Оно не применимо в отношении всего, для чего люди его применяют", - говорит в интервью Квентин Тарантино.

В 1977 году Полански был обвинен в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило тюремное заключение сроком на 50 лет. В рамках сделки со следствием Полански признал себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней (statutory rape).

Фотомодель Саманта Геймер, которую Полански пригласил якобы для съемки для французского издания Vogue в дом Джека Николсона в Лос-Анджелесе, вспоминала, что режиссер дал ей шампанское и наркотик, после чего принудил к сексу. Николсона тогда не было в городе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саманта Геймер заявила, что простила Полански за преступление, совершенное 40 лет назад

После признания вины в 1978 году Полански провел в тюрьме 42 дня, а потом бежал из США, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена.

С тех пор дело в отношении режиссера не закрыто, суд в США в прошлом году отказался его закрывать даже после просьбы потерпевшей. Суды в Польше и швейцарские власти отказали в запросах об экстрадиции.

Режиссер также сказал, что "выбил бы всю дурь" из человека, который занялся сексом с его 13-летней дочерью, если бы она у него была.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полански бежал от суда из США более 40 лет назад

Сейчас 84-летний Полански живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове на юге Польши.

Тарантино не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.

Обвинения в аварии

Ранее Тарантино ответил на обвинения актрисы Умы Турман в бездействии из-за аварии на съемках, в результате которой актриса получила серьезные травмы.

"Это огромнейшее огорчение моей жизни, что я попросил ее сделать тот трюк. Режиссер постоянно учится, и иногда ему приходится учиться на ошибках", - отреагировал Тарантино на обвинения Турман.

Как заявляла актриса, на съемках "Убить Билла" Тарантино убедил ее самостоятельно вести кабриолет, несмотря на возможную неисправность автомобиля.

В результате произошла авария, и актриса получила сотрясение мозга, травмы шеи и коленей.

Турман угрожала засудить студию Miramax и требовала от нее видеозапись аварии. Компания ответила, что даст запись, только если актриса подпишет документ, освобождающий Miramax от ответственности за последствия, связанные со здоровьем.

Турман отказалась, и это на много лет испортило ее отношения с Тарантино, который занял сторону студии.

В итоге в этом году, спустя 15 лет после съемок культового фильма, Тарантино удалось достать запись.

Турман опубликовала ее у себя в "Инстаграме".

"Я виноват в том, что посадил ее в ту машину, но виноват не так, как все думают", - сказал Тарантино. Он отметил, что не заставлял актрису сесть за руль, и никто из съемочной команды не думал, что такой трюк может быть опасен.

Режиссер сказал Турман ехать со скоростью около 40 километров в час, чтобы ее волосы развевались. В итоге она потеряла управление и врезалась в дерево.

По словам Тарантино, в последний момент перед съемкой направление движения машины поменяли, чтобы добиться лучшего освещения - эта дорога еще не была опробована.