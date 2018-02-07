"Там нет ярких имен": Титов перечислил бизнесменов, желающих вернуться в Россию

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с иностранной прессой в Москве огласил имена российских бизнесменов, бежавших от уголовного преследования за границу, но желающих вернуться на родину. При этом он прямо сказал, что в этом списке нет ярких имен.

"Будете разочарованы: там нет ярких имён, это те, кто считают себя невиноватыми, кто хочет вернуться, за кого готовы поручиться", - пояснил он.

В списке, переданном, по словам омбудсмена, президенту России Владимиру Путину, значатся предприниматели из Петербурга, с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока.

Среди названных Титовым имен - бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов, директор подшипникового завода номер 6 Константин Капчук, совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов.

В Кремле ранее не стали открыто поддерживать инициативу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 5 февраля, что Владимир Путин не будет автоматически гарантировать освобождение от уголовного преследования российским бизнесменам, желающим вернуться на родину.

По словам Пескова, запрос будет перенаправлен "соответствующим службам", которые имели вопросы к таким предпринимателям, то есть в следственные органы.

Титов, который сам баллотируется в президенты России, в субботу, 3 февраля провел в Лондоне встречу с российскими предпринимателями, которые в разное время покинули Россию. На ней открыто заявил о своем желании приехать в Россию только бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов.

Как передавал корреспондент Русской службы Би-би-си, некоторые из присутствовавших на встрече со скепсисом восприняли предложение вернуться в Россию, объяснив, что российские проблемы носят политический характер. Евгений Чичваркин, к примеру, обвинил Титова в том, что тот боится назвать президента Путина главным препятствием на пути возвращения российских бизнесменов в Россию.

В среду на вопрос о том, почему уполномоченный по делам бизнеса решил бороться на выборах фактически против своего начальника, Борис Титов ответил: "Не начальник он мне".