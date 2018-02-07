Власти Франции снова отпустили Сулеймана Керимова в Россию

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Член Совета Федерации и бизнесмен Сулейман Керимов, которого французские власти обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, снова получил разрешение посетить Россию. Прокурор уже отпускал его на выходные в январе, и тогда Керимов вернулся во Францию.

Керимов вновь попросил разрешения выехать в Россию по личным причинам, никаких возражений против поездки не было, сказал агентству Рейтер прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. Он не уточнил при этом, покинул ли Керимов Францию.

В беседе с РБК прокурор Ниццы подтвердил, что он отпустил российского миллиардера в Россию и что его визит продлится несколько дней - Керимов должен вернуться в Ниццу до конца недели.

По словам прокурора, необходимость визита в Россию сенатор объяснил личными и семейными причинами.

В январе Керимова, находящегося под подпиской о невыезде по решению суда Ниццы, уже отпускали в Россию на три дня. Тогда необходимость поездки бизнесмен объяснял болезнью родственника.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, сенатор ведет переговоры о покупке банка "Возрождение" у Дмитрия и Алексея Ананьевых - основных владельцев попавшего под санацию ЦБ "Промсвязьбанка".

Керимов летит в Россию, чтобы встретиться с представителями российского Центробанка и получить одобрение сделки, пишет Рейтер. По информации агентства, сделка может быть безденежной, если банк "Возрождение" будет передан в счет обязательств Ананьевых перед структурами Керимова.

Согласно предписанию ЦБ, братья Ананьевы должны до середины марта снизить свою долю в "Возрождении" до 10%, поскольку собственники банков, которым потребовалась санация, не могут контролировать другие финансовые организации.

В конце января стало известно, что интерес к "Возрождению" проявляет ВТБ. Об этом заявил глава госбанка Андрей Костин. Он обещал заняться изучением ситуации в банке Ананьевых после возвращения с экономического форума в Давосе.

Правообладатель иллюстрации Dominique Boutin/TASS Image caption Французские власти считают, что вилла Hier на мысе Антиб принадлежит российскому сенатору

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года. На следующий день ему были предъявлены обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.

Следствие подозревает, что российский миллиардер приобрел на Лазурном берегу четыре виллы и оформил их на швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера.

Все виллы сосредоточены в одном месте на мысе Антиб, их общая площадь превышает 90 тыс. квадратных метров. По версии прокуратуры, часть денег по этим сделкам была выплачена неофициально, и с них не были уплачены налоги.

Сам сенатор себя виновным не считает. Как заявили в Совете Федерации, Керимов не собирается скрываться и намерен доказать несостоятельность предъявленных ему обвинений.

С 2008 года Керимов представляет в Совете Федерации Дагестан.

Долгое время Керимов был хозяином махачкалинского "Анжи". В рейтинге миллиардеров российского журнала Forbes за 2017 год Керимов занимает 21-е место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов.

Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс" и международный аэропорт Махачкалы. Сам сенатор бизнесом не владеет, что позволяет ему сохранять членство в Совете Федерации.