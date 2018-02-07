Тюлененок стал причиной пробки на дороге в Шотландии

Правообладатель иллюстрации THE ARC RESCUE CENTRE Image caption Полиция оградила испуганного тюлененка от зевак

На северо-востоке Шотландии в графстве Абердиншир образовалась пробка, после того как одну из прибрежных дорог пытался переползти детеныш тюленя.

Тюлененок, примерный возраст которого 4-5 недель, был обнаружен местной жительницей, которая возвращалась домой из школы со своим ребенком.

По ее словам, она заметила, что водители на встречной полосе начали сигналить ей фарами и махать руками, чтобы она замедлила ход.

"Я пыталась понять, что происходит, и вдруг увидела что-то на дороге. Я остановилась и поняла, что это детеныш тюленя!", - сказала она в интервью Би-би-си.

Она подогнала автомобиль поближе к тюлененку и включила аварийную сигнализацию, чтобы предупредить следующих за ней водителей.

Правообладатель иллюстрации Sjoukje Terpstra Image caption Тюлененок ополз от моря примерно на километр

Проезжавшая мимо ее знакомая остановила свой автомобиль на другой стороне дороги, и обе женщины пытались понять, как помочь детенышу.

"Он попытался выползти на середину дороги, и нам пришлось удерживать его на месте ковриком из машины, укус тюленя - дело серьезное".

Правообладатель иллюстрации Sjoukje Terpstra Image caption Животное поместили в специальную сумку для перевозки тюленей

На призыв о помощи застрявшему на дороге тюлененку откликнулись местные организации, которые занимаются защитой животных.

Первыми на место происшествия приехали полицейские, и оградили детеныша от зевак.

Спасатели установили, что со здоровьем тюлененка все в порядке, кроме порезов на ластах, которые совсем не предназначены для передвижений по жестким покрытиям.

Тюлененок находился примерно в километре от берега. Скорее всего, говорят специалисты, он попал на берег во время прилива и не успел уйти вместе с отливом.

Детеныш был доставлен в центр спасения диких животных, где его ласты подлечат, а затем выпустят в море.