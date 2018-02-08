Основателя "Додо Пиццы" допросили по делу о наркотиках. Что нам известно?

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Основателя компании "Додо Пицца" Федора Овчинникова допросили в полиции в качестве свидетеля по делу о распространеннии наркотиков в пиццериях. Ранее Овчинников уже писал сразу о нескольких телефонных звонках от сотрудников полиции с настойчивыми требованием явиться на допрос.

По словам Овчинникова, допрос состоялся 7 февраля. О его обстоятельствах бизнесмен написал большой подробный пост у себя в "Фейсбуке", которым поделились почти 4 тысячи человек.

Как прошел допрос?

По словам бизнесмена, на прошлой неделе ему на мобильный телефон позвонил следователь из Южного Медведково и вызвал его на допрос по делу о распространении наркотиков, которое якобы выявлено в сети пиццерий. Овчинников проходит по делу в качестве свидетеля, а не обвиняемого.

"Мне было известно, что в конце прошлого года в одной из московских пиццерий в туалете нашли "закладку" каких-то запрещенных препаратов. "Закладку" обнаружили сотрудники пиццерии, а владелец пиццерии вызвал полицию", - написал Овчинников.

По его словам, на допросе в ОВД он присутствовал вместе с адвокатом. Его поставили в известность, что полиция расследует уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупных размерах. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.

Несмотря на то что Овичнников проходит по делу свидетелем, он отмечает, что "свидетель может легко быть переквалифицирован в подозреваемого с подпиской о невыезде".

Кто написал заявление?

"Следователь сказала, что дело к ним пришло из Центра. На Петровку, 38 в главное управление МВД России по городу Москва поступило заявление от женщины некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств", - написал Овчинников.

"Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия", - написал он. Кроме того, в полиции утверждают, что нашли еще несколько "закладок" с наркотиками в разных ресторанах сети, однако Овчинников об этих случаях не знал.

Бизнесмен и его адвокат намерены написать заявление о клевете и выяснить, кто такая Екатерина Пронина, автор письма на Петровку. Овчинников отметил, что не имеет прямого отношения ни к пиццериям, в которых нашли наркотики, ни к их владельцу, который просто купил у него франшизу.

Бизнесмен также обратил внимание на то, что заявление, которое ему показали, поступило в правоохранительные органы еще до того, как сами сотрудники одного из ресторанов нашли первую "закладку" - то есть наркотики в пиццериях стали находить уже после начала полицейской проверки.

Чем известен Федор Овчиннников?

Федор Овчинников - известный предприниматель из Сыктывкара. Ему 35 лет. Он учился в Сыктывкарском государственном университете, закончил истфак по специальности "археология".

В 24 года взяв небольшой кредит на ремонт квартире, Овчинников открыл в Сыктывкаре книжный магазин. Скоро он превратился в сеть из восьми книжных благодаря инвесторам.

В 2011 году Овчинников открыл в Сыктывкаре первую пиццерию, после чего за несколько лет превратил ее в крупную сеть, охватывающую не только Россию, но и еще несколько стран.

Почему такой резонанс?

"Додо Пицца" очень популярна в соцсетях. Ее команда ведет популярный корпоративный блог и выпустила книгу об истории своего успеха. Кроме того, эта сеть достаточно крупная - она насчитывает около 300 ресторанов - и работает не только в России, но и в Казахстане, Румынии, Литве, Эстонии, Узбекистане, США, Китае и Британии.

В июне 2014 года "Додо Пицца" провела экспериментальную доставку пиццы с помощью дрона: пробный заказ был доставлен в один из общественных парков Сыктывкара на глазах у десятков зрителей. В компании заявили, что это была первая в мире коммерческая доставка пиццы с помощью беспилотника.

Какие еще рестораны подвергались проверкам?

В январе владелец сети ресторанов "Мясо и Рыба" Сергей Миронов пожаловался в соцсетях, что сотрудники МВД якобы вымогали у владельцев заведения скидочные карты. По его словам, полицейские внезапно нагрянули в ресторан под предлогом миграционной проверки и забрали в отделение больше половины сотрудников, в результате чего работа заведения была практически парализована.

"Замначальника завел моего сотрудника в кабинет и сказал, что полицейские готовы всех отпустить без всяких проверок, но взамен им нужны три 50-процентные скидочные карты. Причем он подчеркнул, что просит их не для себя, а "для очень уважаемых людей", которые об этом попросили", - рассказывал Миронов в интервью "Коммерсант FM".

В октябре 2017 года основательница сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова сообщила, что ищет юристов, чтобы отбиться от многочисленных проверок ее бизнеса с начала сентября.

"Нет больше сил моих. Пятая проверка за месяц. Трепка нервов, вымогательство, хамство. Приводят подставных людей, чтобы мы им продали алкоголь, когда не получается - пишут в акте, что увидели муху и бдительно не смогли пройти мимо", - писала Татулова в "Фейсбуке".