В США разоблачили международную сеть хакеров. В ней были выходцы из России и Украины

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Минюст США объявил о разоблачении международной киберкриминальной группировки, существовавшей с 2010 года и принесшей за семь лет материальный ущерб на сумму более 530 млн долларов. По словам федеральной прокуратуры штата Невада, где будет слушаться это дело, группировка, называющаяся в судебных документах Infraud Organization, планировала ущерб в 2,2 млрд долларов.

Киберпространство почти не знает государственных границ, и список 36 фигурантов этого дела интернационален. Он начинается с основателя и главы Infraud украинца Святослава Бондаренко (в пресс-релизе прокуратуры его написали Bondarkeno) и включает россиянина Сергея Медведева, который занял его место после того, как Бондаренко бесследно исчез в 2015 году, 35-летнего пакистанца Амджада Али Чаудари и 29-летнего британца Энтони Ннамди Океакпу по кличке "Манимафия".

В ней 27-летний египтянин Осама Абдельхамед по кличке Др. Осама, 25-летний косовар Бесарт Ходжа, он же Пицца, 56-летний итальянец Дженнаро Фиоретти, 34-летний украинец Алексей Клименко по кличке Grandhost, потому что он отвечал в группировке за хостинг, единственный в списке обладатель отчества россиянин Андрей Сергеевич Новак, 28-летний молдаванин Валериан Ки окью с кличками Онассис, Сократ и Экклезиаст и 26-летний Рами Фаваз из Берега Слоновой Кости.

На данный момент взяты под стражу лишь 13 обвиняемых из США, Австралии, Британии, Франции, Косово и Сербии. "Преступникам не спрятаться за экраном компьютера!" - заявил главный федеральный прокурор Невады Дейл Илисон.

Согласно 50-страничному обвинительному заключению, группировку создал в октябре 2010 года 34-летний Бондаренко, клички Обнон, Ректор и Хелкерн. По словам прокуроров, начертав на своих знаменах девиз In Fraud We Trust, "Мы верим в аферы", члены организации продавали на автоматизированных торговых сайтах похищенные реквизиты кредитных карт, ворованную финансовую и банковскую информацию, вредоносные программы и другой незаконный товар.

Они якобы изготовляли и использовали фальшивые удостоверения личности, отмывали деньги, подделывали кредитные карты и занимались мошенничеством.

Прокуроры привлекли их как членов организованной преступной организации по знаменитому закону RICO, принятому для борьбы с мафией. На март 2017 года на внутренних форумах организации были зарегистрированы аккаунты 10 901 человек.

Члены группировки не называли друг друга по имени и пользовались никами. Ее руководители следили за выполнением внутренних правил, введенных основоположником Бондаренко, и за качеством товара, предлагаемого на черном рынке ее членами. Они изгоняли из свои рядов так называемых "рипперов" (rippers), которые торговали плохим товаром или не доставляли его покупателям.

В судебных документах описывается иерархическая структура группировки, на вершине которой стояли администраторы, ярусом ниже - "супермодераторы", а затем "модераторы". "Торговцы", они же "профессора" или "доктора", продавали незаконный товар или услуги членам организации, рекламируя свое добро на форумах InFraud. На форумах давалась оценка товару, чтобы обеспечить его качество и отсеять халтурщиков и обманщиков.

Самые заслуженные члены InFraud назывались VIP-членами, Fratello Masons или Advanced Members. Это звание присваивалось руководством, чтобы выделить заслуженных членов из общей массы.

Кто есть кто в Infraud

Первым Администратором был Бондаренко, который в 2015 году загадочно исчез с форумов организации и больше не появлялся.

Медведев основал InFraud вместе с ним и стал активным участником ее форумов в ноябре 2010 года. Он был администратором и менялой организации, осуществляя операции с кибервалютами типа биткоинов и Liberty Reserve, Perfect Money или WebMoney.

Косовар Ходжа якобы специализировался на торговле чистыми пластиковыми картами, на которые потом наносилась похищенная информация и голограммы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Банда, среди прочего, занималась продажей кредитных карт

26-летний Райхан Ахмед из Бангладеш обвиняется в том, что он продавал членам организации похищенные аккаунты платежной системы PayPal.

29-летний калифорниец Хосе Гамбоа якобы торговал "скиммерами" - устройствами, которые тайно считывают в банкоматах информацию с чужих карт.

Основоположник Бондаренко официально открыл сайт Infraud 14 октября 2010 года и обещал на нем "комфортабельное и безопасное место для встреч профессиональных людей, для которых кардинг и хакинг являются образом жизни".

11 ноября 2010 года пакистанец Мухаммад Шираз (кличка "Кинозвезда") поместил на форуме рекламу ворованных реквизитов кредитных карт и адрес своего мессенджера для контактов.

На следующий день Бондаренко вывесил свод правил своей организации и запретил помещать на ее сайте рекламу, не одобренную руководстом. В тот же день он объявил, что он - Администратор, а Медведева назначил официальным менялой организации.

Бондаренко был строгим лидером и, например, вывесил 11 января 2011 года список членов, которым был запрещен доступ к форуму.

Он также был патриотом, потому что 9 марта 2011 года запретил членам организации покупать и продавать платежные карты и другой товар, похищенный у граждан СНГ.

"То есть России", - объясняет прокуратура в обвинительном заключении.

В этом документе приводятся десятки объявлений членов Infraud, которые чаще всего предлагали друг другу похищенные реквизиты платежных карт, но иногда рекламировали путевки, авиабилеты, гостиничные номера, прокат машин и билеты на концерты по невероятно льготным ценам.

16 апреля 2016 года Мелведев объявил на форуме группировки, что Бондаренко исчез, и что он, Медведев, теперь является "админом и владельцем".