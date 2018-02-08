Путин оказался самым заметным кандидатом в бюллетене на выборах

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Путин является заметной визуальной доминантой в бюллетене

Графа с действующим президентом Владимиром Путиным оказалась самой заметной в проекте избирательного бюллетеня на выборах 18 марта 2018 года. Так получилось из-за того, что он не состоит в партии и идет на выборы как самовыдвиженец.

Фотографию проекта избирательного бюллетеня в своем телеграм-канале опубликовал член ЦК КПРФ Сергей Обухов. Снимок он получил из Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Официально форма бюллетеня на выборах президента 18 марта 2018 года еще не утверждена - по сообщению ЦИК, это произойдет в четверг вечером.

Правообладатель иллюстрации Telegram-канал Обухов.PRO Image caption Нумерации в проекте бюллетеня также нет

Заметнее всех в проекте бюллетеня смотрится действующий президент, избирающийся на четвертый срок, - Владимир Путин. Его фамилия находится в центре бюллетеня (фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке), а информация о нем самая короткая - указан год рождения, форма выдвижения и место работы - президент Российской Федерации. Из-за этого визуально его фамилия бросается в глаза при первом взгляде на бюллетень.

То, что Путин выделяется на фоне других кандидатов, произошло из-за того, что у других кандидатов перечислены партийные регалии: членство, должность в руководящих органах, выдвижение от партии. Путин формально не является членом "Единой России", хотя эта партия называет его своим лидером и помогала в сборе подписей для его выдвижения. Партийных руководящих должностей он также не занимает, поэтому они не указаны в бюллетене.

В администрации президента могли заранее подумать об этом, собирая Путину соперников Андрей Бузин, эксперт по выборам

"Думаю, это неумышленное действие - все-таки это комиссия высокого уровня. Единственное, я думаю, что в администрации президента могли заранее подумать об этом, собирая Путину соперников", - сказал Би-би-си эксперт по электоральному законодательству Андрей Бузин.

"Полагаю, что ЦИК строго следовал указанию закона. В законе четко прописано, какую информацию должен содержать избирательный бюллетень о кандидате, - говорит Бузин. - Иногда, бывает, комиссии более низкого уровня действительно используют разные приемчики, чтобы визуально поддержать ту или иную организацию. Но не в случае с ЦИКом".

Формально придраться не к чему, но бюллетень выглядит "помогающим выбрать одного кандидата", говорит эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев. "ЦИК указывает только те данные, которые о себе предоставил сам кандидат. Это право кандидата сообщить о себе в бюллетене то, что он хочет", - отмечает Кынев.

Где еще работает Путин

Теоретически, по постановлению ЦИКа от 15 января, кандидату Путину могли бы указать и другие регалии. В правилах формирования избирательного бюллетеня сказано, что кандидат может указать свою принадлежность к партии "либо иному общественному объединению". Кроме того, допускается более конкретное указание должностей.

Помимо того, что Путин президент, он является председателем попечительского совета нескольких организаций - образовательного центра "Сириус", Российского географического общества, Московского государственного университета им. Ломоносова, Ассоциации студенческих спортклубов. Является председателем российского организационного комитета "Победа".

Путин также является председателем президентской комиссии по ТЭК, комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, военно-промышленной комиссии.

Президент возглавляет также президентский Совет по модернизации экономики и инновационному развитию России, Совет по межнациональным отношениям, Совет по противодействию коррупции, Совет по развитию местного самоуправления.

Путин также возглавляет Совет по науке и образованию, Совет по культуре и искусству, Совет по развитию физической культуры и спорта, Экономический совет, Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

На предыдущих выборах президента России в 2012 году бюллетень был короче: там было всего пять фамилий. Тогда Путин шел последним номером, а информации о нем было чуть больше - тогда его выдвинула "Единая Россия".

Всего к президентским выборам допущены восемь кандидатов. Регистарацию получили телеведущая Ксения Собчак, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). Кандидаты расположены в алфавитном порядке: так утверждено ЦИКом 15 января.