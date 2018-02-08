Собчак назвала завтрак с Трампом бессмысленным мероприятием

Media playback is unsupported on your device "Бесполезное событие": Собчак и Трамп на молитвенном завтраке

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в разгар избирательной кампании приехала в США и посетила молитвенный завтрак с президентом Дональдом Трампом. В кулуарах мероприятия она рассказала, что формат "завтрака" ей не понравился, передает корреспондент Би-би-си. Правда, там она была менее получаса.

По словам Собчак, она впервые была на национальном молитвенном завтраке (National Prayer Breakfast) и ей показалось, что это "абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие".

"Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить", - сказала Собчак журналистам.

На завтраке выступил Трамп. Основным докладчиком в четверг был конгрессмен Стив Скализ, раненный в прошлом году в результате вооруженного нападения. Трамп посвятил свое выступление религии и единству американской нации. "Америка - это нация верующих, и вместе мы укреплены силой молитвы", - сказал Трамп.

Журналисты также поинтересовались у кандидата на пост президента, успела ли она провести какие-либо переговоры в кулуарах. "У меня были разные встречи и разговоры, но сейчас мы говорим о мероприятии, а не о моих кулуарных разговорах", - ответила Собчак.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Кандидату завтрак показался бесполезным

Собчак отметила, что в графике ее поездки в США были другие встречи, которые понравились ей больше - например, в Джорджтаунском университете. Говорить о своих неофициальных контактах кандидат отказалась.

"Не могу раскрывать неофициальную часть моего визита - она на то и неофициальная. Как я уже говорила, одна из моих целей поездки сюда - формирование неправительственных связей с американской стороной, с американской администрацией, - рассказала Собчак. - Это нужно для того, чтобы появились площадки, на которых можно было бы обсуждать важные вопросы для наших стран на каком-то неформальном уровне".

Собеседник Би-би-си в штабе Собчак, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что на самом завтраке кандидат провела всего "пять минут" из-за плотного графика. Никаких неформальных встреч на этом мероприятии Собчак, по его словам, проводить и не планировала.

До этого кандидат провела несколько неформальных встреч в США - собеседник Би-би-си утверждает, что она виделась с "авторами санкционных списков". Автором "кремлевского доклада" и санкционных списков является министерство финансов США. Официально американский минфин о переговорах с Собчак не сообщал.

Молитвенный завтрак в Вашингтоне - ежегодное мероприятие, на которое собирается политическая, деловая и религиозная элита со всего мира, всего около трех тысяч человек. Завтрак проводится с 1953 года, на него всегда приезжает действующий президент США - для Трампа как для главы государства это уже второе посещение завтрака.

Есть несколько способов попасть на молитвенный завтрак. Один из них - получить официальное приглашение от христианских организаций, от членов конгресса или сената. Второй способ - это так называемый "лоббистский пакет", по которому специальные конторы за деньги занимаются организацией приглашения для желающих посетить мероприятие.

Как именно Собчак попала на мероприятие, она не рассказывает. Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си после выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) 6 февраля, она заявила, что не помнит таких деталей.

Как ранее сообщала Би-би-си, организацией похода Собчак на молитвенный завтрак занимался политтехнолог Алексей Ситников, который покинул избирательный штаб телеведущей еще в октябре, объяснив это решение "разными подходами к организации процесса".

Как сообщала телекомпания Си-эн-эн, на молитвенный завтрак с Трампом из России приехали порядка 55 человек. Некоммерческая организация Fellowship Foundation, которая организует мероприятие вместе с конгрессом, рассказал, что в числе приглашенных россиян есть "35 молодых профессионалов - врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте 20-30 лет".

В прошлом году молитвенный завтрак посетили только 16 россиян, в том числе депутаты Госдумы. В этот раз парламентарии отказались от поездки в США из-за публикации "кремлевского доклада".

Ранее РБК писал, что на этом молитвенном завтраке впервые организовали "Русский дом". На этой площадке участники из России могли устраивать встречи и переговоры с другими гостями.

Собчак приехала в США 6 февраля. Она уже выступила в центре CSIS с лекцией о "пост-авторитарном" устройстве России. Там она, в частности, высказала свою позицию по Крыму: "Теперь для того, чтобы исправить эту ситуацию, единственный выход, который я вижу, это международный референдум, в котором примут участие все люди, живущие на Украине, в России и в Крыму".

Также Собчак 7 февраля выступила в Джорджтаунском университете.

Она не единственный кандидат в президенты России, кто поехал заграницу во время избирательной кампании. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в Лондоне проводил встречу с проживавшими там российскими бизнесменами, скрывающимися от уголовного преследования. По итогам встречи он передал президенту Владимиру Путину список желающих вернуться в Россию.