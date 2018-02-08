В YouTube не нашли следов российского влияния на "брексит"

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Руководство видеохостинга YouTube не обнаружило свидетельств влияния связанных с российскими властями пользователей на ход референдума о выходе Британии из ЕС, который состоялся в прошлом году, заявила один из топ-менеджеров соцсети.

"Мы провели тщательное расследование референдума о "брексите" и не нашли свидетельств вмешательства. Мы искали рекламу, любым образом связанную с Россией и не нашли признаков того, что наш сервис использовался для того чтобы повлиять на исход референдума", - заявила директор компании по вопросам публичной политики Джунипер Даунс на заседании комитета британского парламента, посвященного дезинформации в интернете и "фейковым новостям".

Председатель комитета Дэмиэн Коллинс в ходе беседы несколько раз уточнил, что речь идет о рекламе, потенциально связанной с санкт-петербургским "Агентством интернет-исследований", также известное как "фабрика троллей".

Видеозапись заседания на английском языке доступна на сайте парламента.

По версии парламентариев, "фабрика троллей" могла действовать в интересах Кремля. Российские власти отрицают какое-либо вмешательство Москвы в этот референдум.

YouTube предстоит продолжить внутреннее расследование: Даунс по просьбе комитета согласилась помимо рекламы изучить документальные фильмы и другие видеоматериалы, выложенные на ее платформе.

Также она отметила, что новости занимают около 2% в общей массе видео на "Ютьюбе".

Нашли ли "кремлевских троллей"?

Британское правительство начало расследование в ноябре 2017 года. Власти запросили информацию у крупных соцсетей - YouTube, Twitter и Google (собственник компании YouTube). Все компании согласились предоставить эту информацию.

В декабре прошлого года первые результаты предоставила Facebook. Компания заявила, что в ходе расследования о выходе Британии из ЕС смогла обнаружить только три связанных с Россией рекламных объявления на тему "брексита", размещенных в ее соцсети.

25 января свой отчет предоставила компания Twitter. Ее представители сообщили, что изучили аккаунты, ранее названные одним из британских университетов в качестве российских агентов влияния, и выяснили, что всего один процент из них был зарегистрирован в России.

"Хотя многие из этих страниц нарушали правила Twitter, касающиеся спама, на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или "Агентством интернет-исследований", - говорилось в заявлении компании.

Ситуация в США

Проведенные расследования вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года обнаружили, что "Агентство интернет-исследований" потратило более 100 тыс. долларов на три тысячи рекламных постов в "Фейсбуке" во время президентской кампании Дональда Трампа.

Позже министерство юстиции США обнародовало сами рекламные материалы, которые по его версии были использованы Россией.

Активность "Агентства интернет-исследований" в американском сегменте соцсетей, вероятно, будет рассмотрена в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства РФ в американские выборы.

В конце января издание Wired сообщило, что Мюллер допросил по крайней мере одного из сотрудников компании Facebook.