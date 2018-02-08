Американский удар по сторонникам Асада в Сирии: версии США и России

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) пользуются поддержкой США

Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным формированиям в Сирии. Американские военные назвали это ответом на нападение на штаб повстанцев, в котором находились советники коалиции. Минобороны России выдвинуло свою версию событий.

Как заявили в среду в штабе операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), удар стал ответом на "неспровоцированное нападение" сторонников Башара Асада на штаб Сирийских демократических сил (СДС).

Информация о числе погибших и раненых в результате инцидента противоречива. Американские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника сообщали, что в результате ударов коалиции были убиты около 100 бойцов проправительственных формирований.

По данным сирийского правительственного информационного агентства САНА, погибли и получили ранения "несколько" ополченцев, сражавшихся с боевиками "Исламского государства" (группировка запрещена в России).

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило, что в результате ударов коалиции были ранены 25 сирийских ополченцев, об убитых речи не идет.

Что произошло в сирийской провинции Дейр-эз-Зор? Версии США и России как всегда отличаются.

Версия международной коалиции

Согласно заявлению международной коалиции, "неспровоцированное нападение" произошло 7 февраля в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат, где вместе с бойцами СДС находились военнослужащие коалиции в качестве советников, помощников и сопровождающих сил.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в борьбе с "Исламским государством", - заявили в коалиции.

По информации американского издания Politico, американские военные заранее уведомили российскую сторону о планах нанести удар по району, где находились проправительственные силы.

"Представители коалиции поддерживали контакт с российскими властями до, во время и после нападения сил, поддерживающих режим. Российская сторона заверила коалицию в том, что она не пойдет на столкновение с находящимися поблизости силами коалиции", - сообщило издание со ссылкой на заявление американских военных.

Позже это подтвердила официальный представитель Пентагона Дана Уайт. Она назвала удар коалиции по проправительственным формированиям самообороной, отметив при этом, что США не ищут конфликта с сирийским правительством.

Версия России

По версии российского минобороны, все было наоборот: атаке подверглись не поддерживаемые США бойцы СДС, а сирийские ополченцы, которые проводили операцию против "спящей ячейки" "Исламского государства" в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба".

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США международной коалиции", - заявили в минобороны России.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ополченцы, попавшие под удар коалиции, не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы.

Инцидент "в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов", говорится в заявлении министерства обороны России.

В МИД России дали более сдержанный комментарий. У Москвы возникла "масса вопросов" в связи с произошедшим, в том числе "в отношении той версии событий, которая представлена с подачи американской стороны", сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

В Кремле ситуацию комментировать и вовсе не стали, сославшись на отсутствие детальной информации.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва попросит американскую делегацию объяснить удар в Дейр-эз-Зоре в ходе закрытой встречи Совбеза ООН.