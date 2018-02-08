На Бермудах отменили принятый ранее закон об однополых браках

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Бермудские острова стали первой территорией, отменившей принятый ранее закон, легализовавший однополые браки.

В минувшую среду Джон Ранкин, губернатор этих заморских территорий Великобритании, подписал соответствующий закон, несмотря на решение Верховного суда, разрешившего в 2017 году регистрацию однополых браков.

Министр внутренних дел Бермудских островов Уолтон Браун, чья правящая Прогрессивная лейбористская партия (PLP) предложила отменить закон об однополых браках, заявил в среду, что рад этому решению.

"Этот закон принят с целью уравновесить две совершенно расходящиеся во мнениях группировки на Бермудах, чтобы вновь подтвердить, что брак должен заключаться между мужчиной и женщиной, и в то же самое время признавая и защищая права однополых союзов", - приводит слова Брауна британская газета Guardian, называющая это решение "беспрецедентным сворачиванием гражданских свобод".

"Глубокое разочарование"

В декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания и Сенат Бермудских островов проголосовали с большим отрывом за отмену закона об однополых браках после того, как на Бермудах прошел референдум, на котором большинство высказалось против однополых браков.

Однако несколько уже зарегистрированных на Бермудах однополых браков в период, прошедший после решения Верховного суда в мае 2017 года и аннулирования этого закона, будут по-прежнему признаваться как законные.

У гомосексуальных пар, проживающих на Бермудах, останется возможность зарегистрировать свой альянс как "совместное ведение домашнего хозяйства".

По словам Брауна, эти пары будут иметь те же права, что и женатые гетеросексуальные пары, в частности, у них будет право на принятие решения, касающееся здоровья партнера, если тот не в состоянии этого сделать сам.

Тем не менее новый закон, вступивший в силу на Бермудах на этой неделе, подвергся критике со стороны международных правозащитных организаций и групп, добивавшихся от министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона вмешательства в дела этой самоуправляемой британской территории и пресечения этого правового акта.

Правозащитники утверждают, что новый закон противоречит конституции Бермуд, гарантирующей свободу от дискриминации.

Агентство Рейтер приводит слова 64-летнего жителя Бермудских островов Джо Гиббонса, ранее зарегистрировавшего свой однополый брак: "Я чувствую глубокое разочарование. Это не равенство, а британское правительство со всей очевидностью сказало [в отношении этого]: "Это не наше дело".