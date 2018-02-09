Ребенок с синдромом Дауна стал лицом бренда детского питания

Правообладатель иллюстрации Gerber Image caption Лукас был выбран из более 140 тысяч претендентов

Полуторагодовалый мальчик с синдромом Дауна стал в этом году лицом американского бренда Gerber, производящего детское питание.

Лукас Уоррен из американского штата Джорджия - первый ребенок с синдромом Дауна, ставший лицом бренда Gerber.

Его фотография будет использоваться в целях маркетинга и рекламы этой компании.

Как заявили представители Gerber, Лукас был выбран из более 140 тысяч претендентов, и его имидж может помочь обществу лучше понимать людей с отклонениями и принимать их в свои ряды.

Исполнительный директор компании Билл Партика сказал, что Лукас прекрасно подходит на эту роль.

Мать Лукаса Кортни призналась, что послала его фото на конкурс "под влиянием минуты".

Его отец Джейсон в интервью программе Эн-би-си Today сказал, что тот факт, что выбор пал на его сына, "сможет помочь тому, что больше людей с ограниченными возможностями будут приняты обществом, а не задвинуты".

Многие пользователи соцсетей, включая группы поддержки и родственников людей с синдромом Дауна, позитивно отреагировали на новость о назначении Лукаса.

История возникновения Gerber-baby