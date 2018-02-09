Правообладатель иллюстрации KOTEY/FAMILY HANDOUT Image caption 34-летний Александа Коти и 29-летний Эль Шафи Эльшейх удерживали западных заложников

Вооруженные отряды сирийских курдов, действующие при поддержке США, захватили двоих выходцев из Великобритании, в которых опознали боевиков группировки "Исламское государство", удерживавших заложников из западных стран, сообщили американские власти.

Заложники, освобожденные за выкуп или сумевшие сбежать, рассказывали во многих интервью, что их охраняли, допрашивали и пытали четверо боевиков, говоривших с британским акцентом, за что они и получили прозвище "Битлз".

Возглавлял группу Мохаммед Эмвази, более известный в британской прессе как "Джихадист Джон". До своей гибели от ракетного удара в ноябре 2015 года Эмвази запомнился жестокими убийствами британских и американских заложников, которые он снимал на видео.

Проамериканские курды захватили 34-летнего Александу Коти и 29-летнего Эль Шафи Эльшейха. Оба они родом из западного Лондона, их личность установлена благодаря сличению отпечатков пальцев и иных биометрических данных.

Еще один из "Битлз" ранее был арестован и осужден в Турции.

По сообщению американских властей, четверка убила путем отрезания голов в общей сложности более 27 граждан западных стран.

"Битлз" из ИГ

Госдепартамент США о квартете джихадистов следующее:

Мухаммад Эмвази, более известный в британских таблоидах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника

Эйн Дэвис, также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей запрещенного в России "Исламского государства и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции

Александа Коти - принимал участие в пытках пленных, а также занимался вербовкой в ИГ

Эль Шафи Эльшейх - применял пытки, такие как имитация утопления, инсценировки казней и распятия пленных. Также просто охранял камеры с заложниками.

Лидером группы считался Эмвази. В распространявшихся ИГ видеозаписях именно он был человеком в маске, который насмехался над западными странами и затем обезглавливал заложников.

Эйн Дэвис отбывает тюремный срок в Турции. Его задержали в Стамбуле в 2015 году.

Среди людей, убийства которых были засняты на видео, - британские гуманитарные работники Дэвид Хэйнс и Алан Хеннинг, американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф и американец Питер Кассиг.

Как их поймали?

Задержание джихадистов подтвердили американские власти.

В сообщении властей говорится, что двое мужчин были задержаны поддерживаемыми США Демократическими силами Сирии, которые ведут борьбу с остатками ИГ.

Британское министерство иностранных дел заявило, что не дает комментариев в отношении индивидуальных случаев и расследований.

О задержании первой сообщила New York Times, отметив при этом, что американские власти довольно долго тянули с обнародованием этой информации.

Захватившие джихадистов курдские бойцы рассказали американским властям о поимке вероятных членов ячейки еще в середине января. Затем личности задержанных подтвердились по отпечаткам пальцев и другой биометрической информации.

Но американцы не сообщали об этом, "чтобы дать аналитикам больше времени для проверки разведывательной информации, полученной в ходе задержания, и подготовки рейдов на объекты ИГ, не подозревающие о своем раскрытии", писала газета.

Родственники джихадистов вечером сообщили Би-би-си, что не знали об их поимке до тех пор, пока об этом не рассказали СМИ.

Что происходит с ИГ в Сирии?

В прошлом году "Исламское государство" потеряло большую часть территории, которую оно ранее контролировало.

В октябре силы курдов выбили ИГ из самопровозглашенной столицы "халифата" в Ракке на востоке Сирии. В ноябре ИГ в один день потеряла контроль над городом Дейр-эз-Заур в Сирии и Эль-Каим в Ираке.

Ключевую роль в разгроме ИГ в Сирии сыграли "Сирийские демократические силы" - альянс вооруженных отрядов курдов и арабов, получающий значительную помощь, включая поддержку с воздуха, от США и их союзников. На востоке Сирии в связке с этими формированиями действуют значительные силы американского спецназа, причем в Вашингтоне отказываются называть сроки их пребывания в стране.

Вместе с тем, "Сирийские демократические силы" противостоят как режиму Башара Асада, так и Турции, которая видит в них крыло Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористистической организацией.

Анализ: что случилось с иностранными боевиками ИГ?

Гордон Корера, корреспондент Би-би-си

Как сообщается, пойманные джихадисты после задержания предоставили ценные сведения. Возможно, они смогут помочь найти ответ на вопрос о том, что случилось с боевиками, приехавшими из других стран, после падения ИГ.

Сколько тысяч из них были убиты, а сколько отправились в другие страны или попытались вернуться домой?

Членов группы, ведавшей заложниками, активно искали, но ведь искали не только их.

Их поимка ставит вопрос о том, что будет дальше. Их могут судить в США, потому что, как предполагается, они участвовали в убийстве американских заложников. Но, возможно, в администрации Трампа найдутся те, кто захочет отправить их в лагерь Гуантанамо.

И непонятно, будет ли задействовано британское правительство, поскольку есть информация о том, что джихадистов лишили британского гражданства - у министерства внутренних дел есть такие полномочия.